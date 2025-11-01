Wachgeküsst vom fruchtigen Koffeeinkick auf deinem Brot

Na, was hast du dir heute zum Frühstück auf dein Brot oder Brötchen geschmiert? Butter, Nutella, Marmelade oder einen herzhaften Aufstrich? Ab sofort kannst du dein süßes Frühstücks-Game noch um einen köstlichen Belag erweitern: eine Espresso-Kirsch-Marmelade. Die Konfitüre ist in 20 Minuten gemacht und sorgt für extra Fruchtigkeit und einen Koffeinkick am Morgen. So einfach geht’s!

Rezept für Espresso-Kirsch-Marmelade

Ich gebe es zu: Ich esse nicht so gerne süß zum Frühstück, bin eher von der herzhaften Fraktion. Aber wenn dann doch mal ein Fruchtaufstrich auf meinem Brot landet, darf es gerne etwas ausgefallener sein. Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und besondere Sorten wie Gin-Tonic-Marmelade oder Kombinationen mit außergewöhnlichen Zutaten wie Brombeer-Lakritz-Marmelade oder Pfirsichmarmelade mit Tonkabohne entsprechen absolut meinem Geschmack.

Daher musste ich auch die Espresso-Kirsch-Marmelade direkt ausprobieren, als ich sie entdeckt habe. Die Kombi aus herbem Espresso und süßen Kirschen stellte ich mir richtig gut und passend zusammen vor. Etwas Zartbitterschokolade gehört auch noch in das Rezept. Und dem war auch so, das Trio aus Kaffee, Kirschen und dunkler Schokolade ist einfach köstlich.

Als ich die Kirschen in den Topf gab und dann noch der Espresso und die Schokolade dazu kamen, freute ich mich schon sehr auf den fertigen Aufstrich. Und als dann der Duft von heißer Marmelade und Frucht durch die Küche zog, war es endgültig um mich geschehen.

Wieder einmal schalt ich mich innerlich dafür, warum ich nicht häufiger Marmelade selber kochte. Es ist so einfach und das Endergebnis wird meist gut. Ein nettes Mitbringsel für den nächsten Besuch bei der Familie oder Freunden produziert man damit ja auch noch. Oder kocht eine Extraportion für den Vorrat. An Tagen, an denen einen dann doch mal spontan die Lust auf Marmelade überkommt.

Marmeladen und Fruchtaufstriche waren schon häufiger Thema in unseren Ratgebern. Gibt es einen Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre, hat sich zum Beispiel unsere Kollegin Nele gefragt. Außerdem ist sie der Frage nachgegangen, was du bei Schimmel auf der Marmelade tun kannst. Wie du mit Fruchtaufstrichen Kuchen und Plätzchen backen kannst, verrät dir unsere Kollegin Judith.

Espresso-Kirsch-Marmelade Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g TK-Kirschen

1 Orange

180 g Gelierzucker 3:1

1 TL Vanillezucker

30 g Zartbitterschokolade

40 ml Espresso

1 Prise Zimt Zubereitung Nimm die Kirschen aus dem Gefrierfach und lass sie antauen. Gib sie in einen Topf. Halbiere die Orange und presse sie aus. Messe 50 ml Saft ab und mische ihn mit Gelier- und Vanillezucker in einem Topf. Hacke die Bitterschokolade fein. Erhitze die Kirschen-Zucker-Mischung langsam unter Rühren, bis sie aufkocht. Rühre nach 5 Minuten Kochzeit Espresso und Zimt unter. Gib die gehackte Schokolade dazu und schmelze sie unter Rühren in der Marmelade. Fülle die Marmelade in vorbereitete Gläser, verschließe sie gut und lass sie anschließend auskühlen. Notizen Aus alten Marmeladengläsern kannst du auch wunderhübsche Windlichter basteln. Entdecke 14 geniale Ideen mit alten Marmeladengläsern bei unseren Freunden von Geniale Tricks.

