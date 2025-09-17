Diese Falafel-Bowl bringt dein Mittagessen aufs nächste Level

Kichererbsen sind wahre Alleskönner und in Form von Falafel besonders lecker. In diesem Rezept kombinierst du die würzigen Bällchen mit fluffigem Couscous, frischem Gemüse und einem cremigen Joghurt-Dip. Die Zutaten sind simpel, das Ergebnis umso köstlicher. Ob du die Bowl heiß servierst oder lauwarm mit ins Büro nimmst: Sie ist eine kleine Geschmacksexplosion mit gesunder Seele.

Frischer geht’s nicht: Rezept für Falafel-Bowl

Unsere Falafel-Bowl kommt wie gerufen! Gerade, wenn du dich sowieso mal an selbst gemachten Falafel versuchen wolltest, ist dieses Rezept etwas für dich. Natürlich kannst du auch eine Fertigmischung zum Anrühren der Falafel-Masse verwenden oder auf fertige Kichererbsen-Bällchen für unser Gericht zurückgreifen.

Für die Falafel brauchst du nur Kichererbsen aus der Dose mit frischer Petersilie und frischem Koriander sowie einer Zwiebel, etwas Knoblauch, Zitronensaft, Sesam und einigen Gewürzen in einem Mixer oder Zerkleinerer zu einer groben Masse mixen. Alternativ kannst du hierfür auch einen Pürierstab nutzen. Danach formst du aus der Masse kleine Kichererbsenbällchen oder -bratlinge und frittierst sie in heißem Öl. Währenddessen kannst du einen Dip aus Joghurt, frischer Minze, Zitronensaft und Tahin anrühren, den Couscous zubereiten und das restliche Gemüse klein schneiden. Sobald die Falafel fertig sind, kannst du die Bowl anrichten.

Unsere Falafel-Bowl ist schon in ihrer Basisversion ein echter Volltreffer. Du kannst sie jedoch ganz easy an deinen Geschmack oder die Vorräte im Kühlschrank anpassen.

Lust auf extra Cremigkeit? Dann schnapp dir eine Avocado, würfle sie oder zerdrücke sie leicht mit etwas Zitronensaft und Salz. Passt perfekt zur Würze der Falafel und bringt noch mehr gesunde Fette auf den Teller. Couscous ist fix gemacht, aber du kannst genauso gut auf Quinoa, Bulgur oder Hirse umsteigen – was du eben gerade da hast oder besonders magst. Jede Variante bringt einen eigenen Twist mit rein.

Wechsle das Gemüse ruhig mal durch: Probier zum Beispiel geröstete Süßkartoffelwürfel, gebratene Zucchini oder eingelegte Rote Bete. Auch ein fruchtiger Touch mit Granatapfelkernen oder Mango macht sich super zur Würze der Falafel. Und statt oder zusätzlich zum Joghurt-Tahin-Dip kannst du auch mal Hummus, Baba Ghanoush oder eine frische Kräuterjoghurt-Sauce servieren.

Kurz gesagt: Die Bowl ist deine Leinwand. Du kannst sie würzen, topfen, pimpen und variieren, wie es dir gefällt.

Falafel-Bowl Oli und Adrianna 4.75 ( 8 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Ziehzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Falafel: 400 g getrocknete Kichererbsen

1 Zwiebel

2-4 Knoblauchzehen nach Geschmack

2 Selleriestangen mit Blättern, am besten die feinen ganz innen

30 g frischer Koriander

30 g glatte Petersilie

3 grüne und gelbe Chilis nach Geschmack und gewünschtem Schärfegrad

1 EL gemahlener Kreuzkümmel

1 EL gemahlener Koriander

1 EL gemahlener Pfeffer

2 TL Salz

1 TL Backpulver

Pflanzenöl zum Frittieren Für den Couscous: 100 g Perl-Couscous

150 ml Gemüsebrühe

1 EL Olivenöl

Etwas Zitronensaft Für den Dip: Etwas frische Minze

100 g Joghurt

1 TL Zitronensaft

1 TL Tahin

Salz und Pfeffer nach Geschmack Außerdem: 1/2 Gurke

50 g Cherrytomaten

1/2 Paprika rot oder gelb

1 Romana-Salat Zubereitung Weiche die Kichererbsen für 8 Stunden in der dreifachen Menge Wasser ein. Gieße sie danach ab.

Schäle Zwiebeln und Knoblauch und zerkleinere beides sehr fein. Tipp : Das klappt am besten mit einem : Das klappt am besten mit einem Multi-Zerkleinerer 🛒

Wasche den Sellerie samt Blätter und schneide alles sehr fein. Wasche Koriander und Petersilie, tupfe sie trocken und schneide sie klein. Wasche auch die Chilis und schneide sie sehr klein. Für weniger Schärfe, entferne vorher die Kerne.

Vermische die Kichererbsen mit den Zwiebeln, dem Knoblauch, dem Sellerie, den frischen Kräutern und den Chilis und drehe alles zusammen durch einen Fleischwolf.

Schmecke den Falafelteig anschließend mit den Gewürzen und dem Backpulver ab.

Portioniere die Falafel mit einem Löffel und frittiere sie in heißem Fett knusprig.

Gib in der Zwischenzeit Perl-Couscous in eine Schüssel. Koche die Gemüsebrühe auf und gieße sie über den Perl-Couscous. Decke die Schüssel ab und lass den Couscous etwa 5 Minuten quellen. Lockere ihn danach mit einer Gabel auf und mische Olivenöl und etwas Zitronensaft unter.

Hacke die Minze fein und verrühre sie mit Joghurt, Zitronensaft, Tahin, Salz und Pfeffer zu einem cremigen Dip.

Wasche zeitgleich das Gemüse. Schneide die Gurke in Scheiben, halbiere die Cherrytomaten, schneide die Paprika und den Salat in Streifen.

Verteile den Couscous auf zwei Schalen. Arrangiere das geschnittene Gemüse und die heißen Falafel darauf. Gib einen Klecks vom Joghurt-Dip dazu. Notizen Das Rezept ergibt etwa 50 Falafel.

Die Falafel lassen sich nach dem Portionieren sehr gut einfrieren. Um sie dann fertig zu garen, einfach die gefrorenen Falafel in heißem Fett knusprig frittieren.

