Diese bunte Familienpizza vom Blech holt alle an einen Tisch

Hast du schon einmal eine Pizza Night gefeiert? In Amerika ist sie eine gängige Tradition in vielen Familien. Es wird eine große Pizza auf dem Blech gebacken und jedes Familienmitglied darf sich seine Stücke nach Lust und Laune belegen. So eine Familienpizza vom Blech macht also alle satt und glücklich, denn es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ich kenne Pizza Nights noch aus meiner Zeit in den USA. Bei meiner dortigen Gastfamilie gehörten sie zum Freitagabend einfach dazu. Es war der Tag in der Woche, an dem die ganze Truppe gemeinsam am Tisch saß und eine leckere Pizza genoss. Das Tolle: Es gab so viele Zutaten für den Belag, dass sich jeder seine Stücke der Familienpizza vom Blech nach Lust und Laune belegen konnte.

Die Familienpizza vom Blech ist natürlich nicht nur für Familien ideal, sondern beispielsweise auch für einen Kindergeburtstag oder einen gemütlichen Abend mit Freunden. Lade deine Liebsten doch mal zu einer eigenen Pizza Night ein!

Für Hobbypizzabäcker sind Pizzaöfen 🛒 eine tolle Idee. Sie sind eine tolle Ergänzung für die (Outdoor-)Küche und können beispielsweise online erworben werden.

Am besten bereitest du den Pizzateig aber schon einmal vor, denn der Hefeteig muss eine Weile ruhen – ingesamt etwa eineinhalb Stunden. Wenn die Gäste eintrudeln, könnt ihr entweder noch Gemüse und Co. zum Belegen zusammen schnippeln oder die Pizzastücke direkt belegen, wenn du auch das schon erledigt hast.

Die Möglichkeiten zum Belegen der Familienpizza vom Blech sind schier unendlich. Ob Lachs oder Thunfisch, Mais und Hackfleisch, Oliven, Feta oder Mozzarella, Zucchini, Brokkoli oder Paprika: Alles, was schmeckt, ist erlaubt. Wer es ungewöhnlicher mag, kann beispielsweise auch ein Stück mit Birne und Gorgonzola toppen.

Übrigens: Auch die Chicago Deep Dish Pizza oder die Detroit Pizza sind in den USA echte Klassiker. Kreative Varianten wie diese BBQ-Chicken-Pizza sind aber ebenfalls eine super Sache und schmecken Gästen genauso gut. Bei der Suche nach weiteren leckeren Rezepten hilft dir unser Koch-Bot.

Familienpizza vom Blech Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 1 Blech Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 1 Pck. Trockenhefe

200 ml Wasser warm

400 g Mehl

4 EL Olivenöl

2 TL Salz Für den Belag: 1 Knoblauchzehe

1 Dose passierte Tomaten

2 EL italienische Kräuter getrocknet

1 Prise Zucker

Salz und Pfeffer

Gemüse, Champignons, Salami, Schinken o.ä. nach Belieben

1 Tüte geriebener Käse Zubereitung Rühre die Hefe ins Wasser, bis sie sich aufgelöst hat.

Siebe das Mehl in eine Schüssel und gib das Hefewasser, Olivenöl und Salz dazu. Verknete alles zu einem glatten Teig und lass ihn in einer Schüssel zugedeckt an einem warmen Ort für 1 Stunde ruhen.

Ziehe derweil den Knoblauch ab und presse ihn in die passierten Tomaten. Gib die Kräuter dazu und schmecke die Soße mit Zucker, Salz und Pfeffer ab.

Bereite den Belag vor, indem du das Gemüse putzt und wäschst und klein schneidest.

Breite den Teig auf einem Blech mit Backpapier aus und lass ihn zugedeckt 30 Minuten ruhen.

Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Bestreiche den Teig mit der Tomatensoße und belege die Abschnitte nach Belieben. Backe die Pizza anschließend 20 Minuten. Notizen Je nach Größe der Stücke werden aus einer Pizza 6-12 Stücke.

