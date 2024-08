Griechische Tomatensuppe mit weißen Bohnen: Rezept für Fasolada

Mediterran zu kochen ermöglicht es dir, Urlaubsgefühle zu wecken, ohne dafür zu verreisen. Schließlich kann man ja nicht – leider, leider – an 365 Tagen im Jahr in die Ferien fahren. Überkommt dich im Alltag also das Fernweh, koche dir die griechische Bohnensuppe Fasolada. Der Mix aus weißen Bohnen, würzigem Sellerie und fruchtigen Tomaten schmeckt einfach super und stillt den Wunsch nach dem nächsten Urlaub zumindest für einen kurzen Moment.

Mediterran kochen: Probiere die griechische Bohnensuppe Fasolada

Ist es eine Bohnensuppe mit Tomaten oder eine Tomatensuppe mit Bohnen? Wie man es auch dreht und wendet: Lecker ist diese griechische Spezialität allemal! Wer schon einmal nach Griechenland, Zypern oder auch in ein anderes Land am Mittelmeer gereist ist, hat dieses Gericht bestimmt schon einmal probiert oder zumindest auf der Speisekarte in einem Restaurant erblickt. Um Fasolada zu essen, muss man aber nicht unbedingt ein Lokal besuchen und schon gar nicht ins Flugzeug steigen. Mit diesem Rezept gelingt die Suppe auch zu Hause.

Alles, was du dafür brauchst: weiße Bohnen und gehackte Tomaten aus der Dose, zudem Sellerie und Karotten, Zwiebel und Knoblauch sowie Gemüsebrühe, Tomatenmark, frische Petersilie, getrockneten Oregano und Salz und Pfeffer. Die Zutaten sind also alltäglich und alle im Supermarkt zu haben, der Einkauf somit schnell erledigt. Und auch das Kochen dauert nicht lange: In etwa einer halben Stunde steht die griechische Bohnensuppe bereits dampfend auf dem Tisch. Probiere mal, wie gut sie schmeckt!

Tipp: Serviere Fasolada als Vorspeise oder Hauptgericht. Dazu kannst du ein paar Scheiben frisches Baguette reichen.. Damit kann man die Suppenreste auf dem Teller am Ende leicht aufsaugen. Entscheidest du dich, die griechische Bohnensuppe als ersten Gang zuzubereiten, könntest du als Hauptspeise beispielsweise ein griechisches Zitronenhähnchen oder Bifteki essen. Das sind griechische Hacksteaks mit Schafskäse. Zum Nachtisch schmecken Bougatsa oder ein griechischer Grießkuchen mit Pflaumenkompott.