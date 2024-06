Faule-Weiber-Kuchen: extracremig mit Quark und Schmand

Der Käsekuchen mit Mandarinen, auch Faule-Weiber-Kuchen genannt, ist ein echter Klassiker auf dem Kuchenbuffet. Ich kenne ihn und liebe ihn auch noch aus meiner Kindheit, denn meine Oma hat ihn öfter gebacken, wenn wir zu Besuch kamen.

Faule-Weiber-Kuchen: genial einfach, einfach genial

Aber auch mein Vater – ja, er ist bei uns der Bäcker in der Familie – hat ihn schon häufig für Familien- oder Geburtstagsfeiern gebacken. Und was soll ich sagen? Alle Gäste waren immer begeistert und haben ihn mit Lob überschüttet.

Woher der Faule-Weiber-Kuchen seinen Namen hat, ist nicht überliefert. Aber vielleicht daher, dass man die meisten Zutaten schon zu Hause hat und er schnell gezaubert ist? So bleibt neben dem Backen noch genug Zeit für ein Schwätzchen oder eine „faule“ Auszeit.

Die Kombination aus Quark und Schmand macht den Faule-Weiber-Kuchen extracremig und zart. Die Mandarinen geben ihm einen frischen Kick. Wer die nicht mag, kann sie aber auch gegen andere Obstsorten wie Kirschen oder Aprikosen tauschen.

Die Zubereitung ist denkbar einfach. Die Zutaten für den Teig werden in einer Schüssel vermischt, die für die Füllung in einer anderen. Am Ende werden beide Komponenten in eine Form gegeben und im Ofen gebacken. Was etwas Zeit in Anspruch nimmt, sind die Kühlzeit des Teigs und die Backzeit. Aber so hat man genug Zeit, schon mal den Tisch zu decken und Kaffee zu kochen.

Der Mandarinenkuchen mit Schmand ist perfekt für all diejenigen unter euch, die nicht stundenlang in der Küche stehen, aber trotzdem etwas Leckeres auf den Tisch stellen wollen. Mach dich gleich an die Zubereitung!

Käsekuchen gibt es in unzähligen Varianten. Manche sind schnell gebacken, wie unser Faule-Weiber-Kuchen oder Omas Quarkkuchen ohne Boden. Andere, wie der cremige Twix-Cheesecake oder der tropische Ananas-Käsekuchen, sind etwas aufwendiger. Lecker sind sie aber auf jeden Fall alle!