Feenküsse mit Toffifee verzaubern auf jedem Plätzchenteller

Willkommen in der zauberhaften Welt der Feenküsse mit Toffifee – einem himmlischen Genuss, der deine Sinne verzaubern wird! Wir entführen dich in die Magie der süßen Versuchung und zeigen dir, wie du die kleinen, raffinierten Kunstwerke ganz einfach selbst zaubern kannst.
Einfaches Rezept für Feenküsse mit Toffifee
Feenküsse mit Toffifee sind eine himmlische Kombination aus Mürbeteig, dem köstlichen Geschmack von Toffifee und einer zarten Baiserhaube. Die kleinen Leckereien sind Augenschmaus und Gaumenerlebnis in einem.
Die Zubereitung der Feenküsse mit Toffifee ist so einfach wie magisch. Bereite einen Mürbeteig zu, lass ihn im Kühlschrank ruhen. Schlage in der Zwischenzeit Eiweiß steif, füge Salz und Zucker hinzu. Hole nach der Ruhezeit den Teig aus der Kühlung und schneide ihn entweder in Scheiben. Alternativ kannst du auch ein rundes Ausstechförmchen deiner Wahl oder zur Not auch einen Löffel n zur Hilfe nehmen. In die Mitte jedes Plätzchens platzierst du ein Toffifee. Zum Schluss bekommt es eine Baiserhaube – bevor die Feenküsse in den Ofen wandern, um goldbraun und herrlich knusprig zu werden.
Das Ergebnis? Zarte Meringue-Wölkchen, die den süßen Kern von Toffifee umschließen. Die zauberhafte Optik der Feenküsse ist das eine – der Geschmack das andere. Die Feenküsse mit Toffifee sind nicht nur ein traumhafter Nachtisch, sondern auch das perfekte Geschenk oder eine magische Ergänzung für festliche Anlässe.
Für noch mehr Magie auf dem Plätzchenteller sorgen unsere anderen Rezepte und Leckereien aus der Weihnachtsbäckerei: Klassiker wie Spitzbuben dürfen dort ebenso wenig fehlen wie köstliches Stollenkonfekt oder gebrannte Vanillemandeln. Oder suchst du noch nach schönen Ideen, wie du Kekse bemalen kannst? Wir haben 13 tolle Tricks für dich, mit denen du wunderschöne Plätzchen verzieren kannst.
Begib dich mit uns auf die süße Reise, gönn dir eine Portion Magie und lass dich von den Feenküssen mit Toffifee verführen!
Zutaten
- 100 g Mehl
- 30 g Puderzucker
- 1 Prise Salz
- 1 Eigelb
- 65 g Butter
- 30 Toffifee
- 1 Eiweiß
- 1 Prise Salz
- 80 g Zucker
Zubereitung
- Mische für den Mürbeteig Mehl mit Puderzucker und Salz. Füge das Eigelb und die Butter hinzu und knete alles mit den Händen zu einem glatten Teig. Forme den Teig zu einer Rolle mit einem Durchmesser etwas größer als ein Toffifee, wickle sie in Folie und stelle sie 1 Stunde in den Kühlschrank.
- Heize den Backofen auf 160 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.
- Schneide den Teig in dünne Scheiben oder steche ihn mit einem runden oder Förmchen deiner Wahl aus und lege sie auf das Blech. Setze jeweils ein Toffifee verkehrt herum auf die Teigscheiben.
- Gib für die Baiserhaube das Eiweiß in eine Schüssel und schlage es zusammen mit dem Salz steif. Lass den Zucker einrieseln, sobald das Eiweiß aufschäumt.
- Schlage dann so lange mit dem Handmixer auf höchster Stufe, bis der Eischnee glänzt. Das dauert 5-10 Minuten. Wichtig: Es darf kein Tröpfchen Eigelb dazu kommen. Du kannst auch noch 1/4 TL Speisestärke unterheben.
- Fülle den Eischnee in einen Spritzbeutel und bedecke die Toffifee komplett mit dem Baiser.
- Backe die Plätzchen für 20 Minuten, bis die Baiserhaube fest ist.