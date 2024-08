Prickelnder Cocktail: Feigen-Fizz mit Lavendel und Weißwein

Im Spätsommer können wir uns über süße Feigen freuen. Es gibt daher überhaupt keinen Grund, dem bald scheidenden Sommer hinterher zu trauern. Denn auch jetzt verwöhnt uns die Saison mit allerlei Schätzen, die den Übergang vom Sommer zum Herbst leichter machen. Aber noch ist der Sommer nicht vorbei, deshalb genießen wir die lauen Abende bei einem Glas Feigen-Fizz auf dem Balkon und gucken bei geselligen Gesprächen in den Sternenhimmel.

Prickelnder Feigen-Fizz: Cocktail für den Spätsommer

Der Feigen-Fizz besteht natürlich nicht nur aus dem süßen Obst. Mit dabei sind auch aromatischer Lavendel, Weißwein, spritziger Zitronensaft, ein Klecks Ahornsirup und Sprudelwasser. Das Fruchtfleisch der Feigen wird ausgekratzt und mit den anderen Zutaten, bis auf Weißwein und Mineralwasser, sowie Eiswürfeln in einem Cocktailshaker zusammen geschüttelt. So kühlen die Zutaten herunter. Anschließend werden sie in zwei Gläser abgeseiht.

Nun kommen der Wein und das Sprudelwasser dazu, beide Zutaten nutzt du, um die Drinks aufzugießen. Garniere sie abschließend mit einem Stück Feige und Thymian und serviere sie noch kalt.

Gut zu wissen: Der Fizz gehört zu den Cocktailklassikern und wird mit Sodawasser gespritzt. Erstmals fand der säuerliche Drink 1887 Erwähnung und wurde vor allem in den amerikanischen Südstaaten schnell populär. Der bekannteste Vertreter ist vermutlich der Gin Fizz. Der Name Fizz bezieht sich übrigens auf das Sprudelwasser beziehungsweise die darin enthaltene Kohlensäure.

Probiere dich durch die Leckerschmecker-Cocktailkarte und trinke als Nächstes doch mal einen Himbeer-Rosé-Spritz oder einen Aperol Sour. Wir lieben außerdem den klassischen Pisco Sour. Und welcher ist dein Favorit?

Übrigens: Wer zu Hause gute Drinks mixen möchte, benötigt eine bestimmte Grundausstattung. Wir verraten, welche Grundausstattung in deiner Hausbar nicht fehlen sollte und auf welches Equipment du ruhig verzichten kannst.