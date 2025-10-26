Herbstsnack zum Verlieben: Feigen mit Schokolade und Meersalz

Manchmal packt einen der Appetit auf etwas Süßes, aber nicht unbedingt auf Schokolade, Kekse und Co. Dann muss eine Alternative her. Wie wäre es, wenn man fruchtige und süße Aromen einfach miteinander verbindet? Dann entstehen zum Beispiel diese Feigen mit Schokolade und Meersalz.

Feigen mit Schokolade und Meersalz: gesunde Nascherei

Naschen ohne schlechtes Gewissen – na ja, fast. Das versprechen diese Feigen, die, in dunkle Schokolade getaucht und mit Meersalzflocken bestreut, zum ultimativen Herbstsnack des Jahres werden. Die Feigen verbinden süße, mit herbem und leicht salzigen Aromen und stillen den Hunger auf etwas zu naschen ganz ohne zugesetzten Industriezucker, nur mit der natürlichen Süße der Früchte. Und das Beste: Die Zubereitung ist supereinfach.

Es ist Feigenzeit. Die lilafarbenen Früchte schmecken jetzt besonders aromatisch. Sie schmecken aber nicht nur lecker, sondern versorgen dich ganz nebenbei noch mit B-Vitaminen. Folsäure, Vitamin C, Magnesium, Eisen und Ballaststoffen. Kleine Kraftpakete also, die in ihrer kurzen Saison deshalb ruhig öfter mal auf unseren Speiseplan dürfen.

Heute verwandeln wir sie mit wenigen Zutaten in eine kleine Nascherei. Schnapp dir ein paar frische Feigen und leg los! Achte darauf, reife Früchte zu kaufen, die keine matschigen Stellen haben. Wasche sie vorsichtig und tupfe sie anschließend trocken. Dann schneidest du sie einmal in der Mitte durch. Hacke dann Zartbitterschokolade in grobe Stücke und schmilz sie über einem Wasserbad. Tunke die Feigen zur Hälfte in die flüssige Schokolade und lege sie auf einen mit Backpapier ausgelegten Teller.

Auf die noch nicht feste Schokolade streust du etwas grobe Meersalzflocken. Das sorgt für einen spannenden geschmacklichen Kontrast. Danach lässt du alles gut im Kühlschrank fest werden und darfst losnaschen.

Tipp: Keine frischen Feigen bekommen? Den süßen Snack kannst du auch mit getrockneten Exemplaren zubereiten.

Feigen mit Schokolade und Meersalz Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 4 frische, reife Feigen

100 g Zartbitterschokolade mind. 70 % Kakaoanteil

Lege Backpapier auf einen großen Teller. Wasche die Feigen und tupfe sie vorsichtig trocken. Schneide sie anschließend in zwei Hälften. Hacke die Schokolade grob, gib sie in eine Metallschüssel und schmilz sie über einem Wasserbad. Tauche jede Feigenhälfte bis zur Hälfte in die flüssige Schokolade und lege die Hälften auf den Teller mit dem Backpapier. Bestreue die noch nicht feste Schokolade mit ein paar Meersalzflocken. Stelle die Feigen vor dem Naschen für etwa 20 bis 30 Minuten in den Kühlschrank, damit die Schokolade fest werden kann.

