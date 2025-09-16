Süßer Herbstgenuss zum Löffeln: Feigen-Walnuss-Eis

Nur, weil der Sommer langsam in den Herbst übergeht heißt das nicht, dass wir jetzt keinen Appetit auf Eis mehr haben. Ganz im Gegenteil: Statt fruchtige Sorbets und Eis am Stiel genießen wir jetzt wieder cremige Sorten wie dieses Feigen-Walnuss-Eis.

Feigen-Walnuss-Eis: gelingt auch ohne Eismaschine

Um selber Eis zuzubereiten, das so lecker und so cremig ist wie in der Lieblingseisdiele, braucht man eine eigene Eismaschine? Von wegen! Alles, was du brauchst, sind die richtigen Rezepte, gute Zutaten und natürlich Zeit. Wie lecker Eis, das nur im Gefrierschrank fest wird, schmeckt, beweist eindrucksvoll dieses Feigen-Walnuss-Eis.

Im Herbst haben Feigen wieder Saison. Viel zu oft frage ich mich, was ich daraus wohl zaubern kann, um sie am Ende doch meist roh zu essen oder damit einen Flammkuchen zu belegen. Aber wie wäre es mal mit einem Feigeneis? Nur, weil es tagsüber keine Temperaturen über 30 Grad mehr gibt, bedeutet das nicht, dass sich der Eishunger in eine Pause verabschiedet hat. Eis könnte ich eigentlich immer essen und jetzt wo es kühler wird, steht ein süßes Sahneeis wieder hoch im Kurs.

Die Kombination aus Feigen und Walnüssen ist ein Klassiker, die ohnehin gut funktioniert. Getreu dem Motto „Never change a winning team“ ist eigentlich klar, dass sie auch in einem cremigen Eis zusammen gehören.

Dafür werden Feigen in Stücke geschnitten und fein püriert. Für mehr Aroma röstest du die Nüsse in einer Pfanne an und hackst sie danach. Aus geschlagener Sahne, Kondensmilch, Honig, Vanilleextrakt und Zimt mischst du eine cremige Masse, in die du das Feigenpüree und die Haselnüsse unterhebst. Fülle alles in eine Gefrierbox, die groß genug ist und bedecke sie mit Frischhaltefolie. Dann geht es in die Kältekammer. In diesem Fall ist das der Gefrierschrank. Mische nach zwei Stunden noch mal gut durch, damit sich keine Eiskristalle bilden und nach sechs Stunden kannst du dein fertiges Eis genießen.

Schade, Eis schon alle? Mach schon mal Platz im Gefrierschrank und bereite auch ein Keksteig-Eis, ein Earl-Grey-Eis oder ein Lavendel-Eis zu.

Feigen-Walnuss-Eis Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gefrierzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 80 g Walnüsse

200 g reife Feigen

400 ml Schlagsahne

200 ml gesüßte Kondensmilch

2 EL Honig

1 TL Vanilleextrakt

1 Prise Zimt Zubereitung Röste die Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett für 3 bis 4 Minuten, bis sie duften. Lass sie abkühlen, hacke sie grob und stelle sie beiseite.

Schneide die Feigen in kleine Stücke, gib sie in ein hohes Gefäß und püriere sie mit einem Pürierstab 🛒 fein.

Schlage die Sahne in einer großen Rührschüssel mit dem Handmixer steif.

Hebe mit einem Teigschaber vorsichtig Kondensmilch, Honig, Vanilleextrakt und Zimt unter die Sahne.

Mische das Feigenpüree und die gehackten Walnüsse unter die Masse.

Fülle die Mischung in eine rechteckige Gefrierbox (ca. 1,5 Liter Fassungsvermögen).

Decke die Box mit Frischhaltefolie ab und stelle sie für mindestens 6 Stunden in den Gefrierschrank. Rühre die Masse nach 2 Stunden einmal kräftig mit einem Löffel durch.

Serviere das fertige Eis zum Beispiel mit frischen, in Stücke geschnittenen Feigen garniert.

