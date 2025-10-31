Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Feigen. Im Herbst, wenn die violett-süßen Früchte Saison haben, esse ich sie, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Aber langsam verschwinden sie allmählich wieder aus den Regalen. Ein Guter Grund, noch einmal etwas Schmackhaftes wie eine Feigen-Ziegenkäse-Tarte daraus zuzubereiten.

Feigen-Ziegenkäse-Tarte

Die häufigste Art, Feigen zuzubereiten ist wohl in Kombination mit Ziegenkäse, Walnüssen und Honig. Ich weiß, was du jetzt denkst: Auch die Feigen-Ziegenkäse-Tarte kommt nicht ohne den würzigen Käse aus. Aber: Es ist genau dieses Match, was einfach so perfekt zusammenpasst, diese einzigartige Mischung aus würzig und salzig mit süß und fruchtig. Und mal ehrlich: Es heißt nicht ohne Grund „Never change a winning team“, oder?

Und dann gibt es doch noch etwas, das unsere Tarte einfach besonders macht: der Boden aus Blätterteig. Dieses Mal wird kein Mürbeteig vorbereitet, sondern einfach ein frischer Blätterteig im Supermarkt besorgt. Das verleiht dem herzhaften Backwerk eine luftige Textur und spart außerdem auch noch Zeit beim Zubereiten.

Den Teig rollst du aus und legst ihn in eine gefettete Tarteform. Den überstehenden Teig schneidest du einfach ab. Stich dann den Boden einige Male mit einer Gabel ein, damit der Teig später beim Backen gleichmäßig aufgeht. Darauf verteilst du eine Creme aus Ziegenfrischkäse, Crème fraîche, Eiern und Thymianblättern. Darüber verteilst du dann die frischen Feigen. Schneide sie in Viertel und belege die Tartefüllung gleichmäßig darauf. Danach muss die Tarte nur noch gebacken werden.

Für das i-Tüpfelchen träufelst du nach dem Backen noch etwas flüssigen Honig über die fertige Tarte und wenn du magst, machen sich auch gehackte Walnüsse darüber gestreut ziemlich gut. Dazu passt ein Feldsalat, den du mit einem Öl-Essig-Dressing und klein geschnittenen Feigen verfeinern kannst. So einfach zauberst du ein herbstliches Festessen.

Tartes sollte es viel öfter geben wie diese Parmesan-Tarte, diese Kürbis-Ziegenkäse-Tarte oder diese Pfifferlings-Tarte.

Feigen-Ziegenkäse-Tarte Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 EL Olivenöl für die Form

1 Rolle Blätterteig

200 g Ziegenfrischkäse

100 g Crème fraîche

2 Eier

2 Zweige frischer Thymian

Salz und Pfeffer nach Geschmack

5 frische Feigen

2 EL flüssiger Honig Zubehör ca. 26 cm, online, zum Beispiel hier 🛒 1 Tarteform Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette die Tarteform mit etwas Olivenöl ein. Rolle den Blätterteig aus und lege ihn in die Form. Drücke ihn leicht an und stich mit einer Gabel mehrmals in den Boden. Vermische in einer Schüssel den Ziegenfrischkäse mit Crème fraîche, Eiern, den abgezupften Thymianblättern, Salz und Pfeffer. Verrühre alles zu einer glatten Creme. Wasche die Feigen und schneide sie in Viertel. Verteile die Käsemasse gleichmäßig auf dem Teigboden. Lege die Feigenstücke darauf und drücke sie leicht in die Füllung. Backe die Tarte auf mittlerer Schiene etwa 30-35 Minuten, bis die Oberfläche leicht goldbraun ist. Träufle nach dem Backen den Honig über die warme Tarte. Lass sie einige Minuten abkühlen und schneide sie dann an. Notizen Etwas Leckeres auf dem Teller und Gemütlichkeit in den vier Wänden. Bastle dir diesen hübschen mit Blumen gefüllten Kürbis von Geniale Tricks.

