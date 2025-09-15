Den italienischen Feigenkuchen Torta di fichi musst du probieren

Bis ins 13. Jahrhundert lässt sich die Geschichte des italienischen Feigenkuchens Torta di fichi zurückverfolgen. Um die aus Siena in der Toskana stammende Spezialität ranken sich zahllose Mythen – zu viele, um sie hier alle zu erwähnen. Fest steht aber, dass der Kuchen im Geschmack unvergleichlich ist. Wenn das mal kein gutes Argument ist, um einen Feigenkuchen nach italienischem Gebäck zu backen.

Feigenkuchen mit lockerem und saftigem Teig

Es ist Feigenzeit. Hast du schon etwas aus den lilafarbenen, süßen Früchten zubereitet? Bist du noch unschlüssig, was du mit Feigen alles anstellen kannst, haben wir mit dem italienischen Feigenkuchen einen Top-Tipp für dich. Der schmeckt fruchtig und begeistert zudem mit einem luftig-saftigen Teig. So bereitest du ihn zu.

Wasche und halbiere zuerst die Feigen. Trenne dann die Eier. Schlage Eigelb, Vanillezucker und Zucker schaumig und mische Ricotta, den Abrieb einer Bio-Zitrone und Butter dazu. Vermenge separat Mehl und Backpulver miteinander und schlage das Eiklar mit einer Prise Salz steif. Mische nun abwechselnd die Mehlmischung und den Eischnee unter die Butter-Ei-Masse und verrühre alles vorsichtig zu einem glatten Teig. Fülle diesen in eine gefettete Springform.

Nun verteilst du die Feigen obendrauf und drückst sie leicht in den Teig. Streue noch gehackte Haselnüsse (oder andere Nüsse nach Geschmack) darüber und schiebe den Kuchen für 45 Minuten zum Backen in den Ofen. Wenn du magst, dann streue noch etwas Puderzucker zum Servieren über den italienischen Feigenkuchen.

Bist du auf den Geschmack traditioneller Kuchen aus Italien gekommen? Dann ist ein Castagnaccio sicher genau richtig für dich. Der wird mit Kastanienmehl gebacken und gilt als ältester Kuchen Italiens. Ein weiterer Klassiker aus der italienischen Backstube ist die Torta della Nonna mit cremiger Puddingfüllung. Probiere auch mal einen Ciambella, der in Italien auch gern zum Frühstück gegessen wird.