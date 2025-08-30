Feigensenf ganz einfach selber machen

Feigensenf ist eine süß-würzige Mischung aus frischen Feigen und Senf und vor allem als Dip für Käseplatten beliebt. Statt die kleinen Gläschen mit dem Senf für viel Geld im Supermarkt zu kaufen, kannst du ihn mit unserem einfachen Rezept auch einfach selber machen. Wir zeigen dir, wie es geht.

Feigensenf schmeckt nicht nur Käseliebhabern

Zur Zeit liegen wieder frische Feigen in den Auslagen der Supermärkte. Die süße Frucht schmeckt pur, lässt sich aber auch zu vielen Köstlichkeiten verarbeiten. Aber statt in Kuchen oder in einem Dessert zu landen, verarbeiten wir die Früchte heute mal zu einem süß-würzigen Feigensenf. Das ist unkomplizierter als gedacht.

Für einen selbst gemachten Feigensenf benötigst du frische Feigen, etwas Weißweinessig, Chiliflocken, Senfkörner, Senf und Zucker.

Beginne damit, die Feigen zu waschen und in Würfel zu schneiden. Fülle sie dann zusammen mit Wasser, dem Essig und dem Zucker in einen Topf und koche die für ca. zehn Minuten weich. Die Flüssigkeit sollte dabei ebenfalls etwas eindicken.

In der Zwischenzeit kannst du die Senfkörner mit einem Mörser oder einem Löffel zerstoßen. Rühre sie anschließend zusammen mit dem mittelscharfen Senf, einer Prise Chiliflocken und Salz in den Topf unter die Feigen und lasse alles für weitere fünf Minuten köcheln. Anschließend nimmst du den Topf vom Herd und pürierst den Inhalt gut durch, bis du die gewünschte Konsistenz hast. Fülle den Feigensenf noch warm in ein steriles Glas und lasse ihn erst abkühlen, bevor du es verschließt. Bewahre deinen selbst gemachten Feigensenf im Kühlschrank auf, dort hält er sich mehrere Wochen.

Lust auf noch mehr selbst gemachte Dips und Aufstriche? Probiere dann auch mal diesen fruchtigen Zucchini-Ketchup oder diese Apfelmarmelade mit Senf. Köstlich ist auch dieses Pflaumen-Chutney, das ebenfalls perfekt zu Käse schmeckt.

Feigensenf Judith 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x 200 g Feigen

50 ml Wasser

100 ml Weißweinessig

100 g Zucker

2 EL gelbe Senfkörner online, zum Beispiel hier 🛒

2 TL mittelscharfer Senf

1 Prise Chiliflocken

1 Prise Salz Zubereitung Wasche und schneide die Feigen in kleine Stücke.

Gib die Feigen zusammen mit dem Wasser, dem Essig und dem Zucker in einen kleinen Topf. Koche die Mischung auf und lass sie dann bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten köcheln, bis die Feigen weich und die Flüssigkeit etwas eingedickt ist.

Zerstoße währenddessen die Senfkörner grob in einem Mörser oder mit einem Löffel. Gib sie zusammen mit dem mittelscharfen Senf, der Prise Chiliflocken und Salz in den Topf und rühre alles gut um. Koche die Mischung weitere 5 Minuten.

Nimm den Topf vom Herd und püriere die Masse mit einem Stabmixer, bis sie eine glatte Konsistenz hat.

Fülle den fertigen Feigensenf in saubere, sterile Gläser ab. Lass ihn abkühlen, bevor du die Gläser verschließt. Im Kühlschrank hält sich der Feigensenf gut verschlossen mehrere Wochen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.