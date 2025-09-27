Dieser herbstliche Salat begeistert

Hast du eigentlich einen Lieblingssalat? Einen, den du immer wieder essen kannst, ohne, dass er dir dabei jemals über wird und auf den du dich freust, sobald du daran denkst? Ich habe so einen All-Time-Favorite-Salat: einen Feldsalat mit karamellisierten Birnen. Und jetzt zur Birnensaison gibt es den natürlich mindestens einmal die Woche.

Schnelles Rezept für Feldsalat mit karamellisierten Birnen

Mit Birnen ist es ja oft nicht ganz einfach: Entweder sind sie so hart, dass man sie dazu benutzen könnte, einen Nagel in die Wand zu schlagen, sollte kein Hammer vorhanden sein, oder sie sind so weich, dass sie direkt zerlaufen, sobald man sie nur in die Hand nimmt. Ein perfektes Dazwischen abzupassen ist selbst für Profis eine Herausforderung.

Doch jetzt ist Birnensaison und da sieht die Sache natürlich etwas anders aus. Die Birnen kommen aus regionalem Anbau und sind genau richtig, um zum Beispiel in einem Salat verarbeitet und karamellisiert zu werden.

Die Auswahl der Zutaten des Salates ist bewusst einfach gehalten, denn so kommen die einzelnen Komponenten geschmacklich besonders gut zur Geltung. Da wäre das nussige Aroma des Feldsalates, die Süße der Birnen und die geröstete Note der Walnüsse. Verbunden werden sie alle durch die Säure einer Zitronen-Olivenöl-Vinaigrette.

Natürlich kannst du den Salat noch deinen individuellen Vorlieben anpassen. Ich streue oft noch zerbröselten Ziegenfrischkäse darüber, weil der dem Ganzen eine zusätzliche Würze verleiht. Das funktioniert auch, wenn du stattdessen Blauschimmelkäse verwendest. Auch Pekannüsse statt Walnüsse funktionieren geschmacklich sehr gut. Und für eine noch fruchtigere Nuance kannst du den Salat mit knackigen Granatapfelkernen toppen.

Lass ihn dir mit leicht geröstetem Baguettebrot schmecken. Dazu vielleicht noch ein Gläschen Federweißer und einer kräftigen Kürbissuppe als zweiten Gang und einem gemütlichen Abendessen steht nichts mehr Weg. Guten Appetit!

Spätsommer und Herbst schenken uns prall gefüllte Erntekörbe mit einer großen Auswahl an frische Gemüse und Salaten – perfekt für weitere knackige Salatkreationen. Probiere doch auch mal diesen Feigensalat mit Feta und Süßkartoffel, diesen Süßkartoffel-Gurkensalat oder diesen Kürbis-Kichererbsensalat.

Feldsalat mit karamellisierten Birnen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Feldsalat

50 g Walnüsse

2 reife Birnen

2 EL Butter

2 EL Zucker

1/2 Bio-Zitrone

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche den Feldsalat gründlich und trockne ihn in einer Salatschleuder 🛒

Hacke die Walnüsse grob und röste sie in einer Pfanne ohne Öl an, bis sie leicht braun werden. Stelle sie zum Abkühlen beiseite.

Wasche die Birnen, entferne die Kerne und schneide sie in Spalten. Schmilz die Butter in der Pfanne, gib die Birnenspalten in die Pfanne und bestreue sie mit dem Zucker. Brate sie in der Pfanne, bis sie karamellisieren.

Presse den Saft der halben Zitrone aus und reibe die Schale ab.

Verrühre dann Olivenöl, Zitronensaft, Zitronenabrieb, Salz und Pfeffer miteinander zu einem glatten Dressing.

Gib den Feldsalat in die Schüssel, mische das Dressing unter und richte ihn dann auf Tellern an. Verteile die warmen Birnenspalten darauf und streue die gerösteten Walnüsse darüber.

