Schnelles und leichtes Mittagessen: Fenchel-Garnelen-Pfanne in 30 Minuten

Ich liebe es, wenn ein Rezept so einfach ist, dass man es quasi aus dem Handgelenk zaubern kann, aber es trotzdem nach „mehr“ schmeckt. Diese Fenchel-Garnelen-Pfanne gehört definitiv in diese Kategorie. Sie hat alles, was man braucht: Eine angenehme Würze, frische Zutaten, eine leichte Süße und die zarten, saftigen Garnelen. Einfach zusammenbraten und genießen!

Rezept für Fenchel-Garnelen-Pfanne: ein Genuss mit Zitrone und Kräutern

Fenchel stand bisher nicht ganz so häufig auf meinem Speiseplan. Die meiste Zeit habe ich das knollige Gemüse gar nicht auf dem Schirm. Geht es dir genauso, wird sich das jetzt mit diesem Rezept für eine fixe Fenchel-Garnelen-Pfanne ändern. Es ist nicht nur superlecker, sondern auch gesund. Fenchel ist nämlich bekannt dafür, die Verdauung zu unterstützen. Neben wertvollen Ballaststoffen, enthält er auch jede Menge Vitamin C, wichtige Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium sowie Kalium und hat entzündungshemmende Eigenschaften. Ein wahres Superfood!

Für die Zubereitung dieses Pfannengerichts brauchst du neben dem Fenchel nur Garnelen, Karotten, Petersilie, Zitrone, etwas Öl, Salz und Pfeffer sowie Crème fraîche. Zuerst wäschst und putzt du den Fenchel, halbierst ihn und entfernst den Strunk. Danach schneidest du den Fenchel in Spalten oder mundgerechte Stücke, je nachdem, was dir lieb ist. Danach schälst und schneidest du die Karotten und hackst den Knoblauch sowie die Petersilie fein. Im Anschluss brätst du den Fenchel und die Karotten kurz in einer großen Pfanne 🛒 an, gibst etwas Wasser dazu und dünstest das Gemüse für einige Minuten. Danach brätst du die Garnelen mit dem Knoblauch scharf an. Füge Petersilie und Zitronensaft hinzu, gib das Gemüse mit in die Pfanne und vermenge alles nochmal gut miteinander. Würze zuletzt mit Salz und Pfeffer. Servieren kannst du die fertige Fenchel-Garnelen-Pfanne mit einem Klecks Crème fraîche. Guten Appetit!

Fenchel-Garnelen-Pfanne Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Fenchel

4 Karotten

1 Knoblauchzehe

1/2 Bund frische Petersilie

1/2 Zitrone

4 EL Öl

100 ml Wasser

Salz und Pfeffer nach Geschmack

150 g Garnelen ohne Kopf und geschält

2 EL Crème fraîche Zubereitung Wasche und putze den Fenchel, halbiere ihn und entferne den Strunk. Schneide die Fenchelhälften in Spalten. Schäle die Karotten und schneide sie in dicke Scheiben. Schäle den Knoblauch, wasche die Petersilie und hacke beides fein. Presse den Saft der Zitrone aus.

Erhitze in einer Pfanne 2 EL Öl, brate Fenchel und Karotten kurz an, würze mit Salz und Pfeffer und lösche mit Wasser ab. Lass das Gemüse ca. 10-15 Minuten zugedeckt dünsten. Gib das Gemüse in eine Schüssel und stelle es beiseite.

Erhitze nochmal 2 EL Öl in der Pfanne und brate Knoblauch und Garnelen kurz scharf an. Würze mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft. Gib das Gemüse und die Petersilie dazu und vermenge alles miteinander.

Serviere die Fenchel-Garnelen-Pfanne mit einem Klecks Crème fraîche.

