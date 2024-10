Fenchel-Nudeln mit Speck: Blitzrezept zum Feierabend

Koche die Nudeln nach Packungsanweisung in einem Topf mit Salzwasser al dente.

Wasche währenddessen den Fenchel, entferne die harten Enden und schneide ihn in Streifen. Wirf das Grün nicht weg, das kannst du später zum Garnieren verwenden. Schäle und hacke Zwiebel und Knoblauch. Schneide den Speck in Streifen.

