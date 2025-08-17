Feta, Basilikum und ihre Gäste: Der Dip, der für Stimmung sorgt

Der Feta-Basilikum-Dip ist wie eine kleine Party für deinen Gaumen – und jede Zutat ein geladener Gast, der ordentlich Stimmung macht. Zauber dir die perfekte Creme zum Dippen, Streichen und Weglöffeln. Der macht Spaß, versprochen!

Party-Rezept für Feta-Basilikum-Dip

Fangen wir mit dem Feta an: Der ist der coole Typ aus der Mittelmeerregion, der immer ein bisschen salzig, aber nie langweilig ist. Er bringt den typischen, leicht würzigen Geschmack mit, bei dem du sofort an Sommer, Sonne und Olivenbäume denkst.

Dann kommt Basilikum ins Spiel. Das ist die Aromawolke, die den Raum füllt, während du denkst: „Wow, riecht das frisch!“ Mit seinen leicht süßlichen, sommerlichen und gleichzeitig würzigen Aromen gibt das Basilikum dem Dip die charakteristische Note.

Griechischer Joghurt und frische Avocado sind ebenfalls gern gesehene Partygäste. Der Joghurt mischt sich lässig dazu und sorgt dafür, dass der Feta nicht die ganze Bühne für sich beansprucht. Seine Cremigkeit und die leichte Säure machen das Duo unschlagbar.

Das Tüpfelchen auf dem „I“ in Sachen Cremigkeit? Die Avocado! Ohne die wäre der Dip nur halb so smooth und nicht so hübsch grün. Ihre dezente, butterige Note schmiegt sich sanft an die anderen Aromen; im Hintergrund, aber unverzichtbar.

Knoblauch ist der Klassiker, der auf keiner Party fehlen darf. Vier Zehen sorgen dafür, dass der Dip schön würzig wird, aber keine Angst, es wird nicht zu viel, sondern genau richtig!

Ein Spritzer Zitronensaft bringt die richtige Frische, Pfeffer sorgt für den letzten Schliff und einen Hauch Schärfe, der den Geschmack auf den Punkt bringt.

Das Ergebnis? Ein Dip, der vielseitig, lecker und garantiert nicht langweilig ist. Da kann die nächste Party mitsamt illustren Gästen kommen!

Leckere Dips sind wahrlich der Star der Party oder eines gemütlichen Fernsehabends. Wenn du noch mehr Ideen brauchst, versorgen wir dich gerne mit weiteren Rezepten. Aktuell lieben wir Zucchini-Tzatziki und Zucchini-Baba Ganoush. Ein absoluter Allrounder ist der Paprika-Feta-Aufstrich.

Feta-Basilikum-Dip Vanessa 4.58 ( 7 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 im 6er-Set) 1 Dipschüssel Zutaten 1x 2x 3x 100 g Feta

250 g griechischer Joghurt

1 Avocado

4 Knoblauchzehen

1 Bund Basilikum ca. 40 g

1 Prise Pfeffer

1 TL Zitronensaft Zubereitung Zerkrümle den Feta in eine Schüssel und gib den griechischen Joghurt dazu. Vermische die Beiden, bis eine cremige Masse entsteht.

Halbiere die Avocado, entferne den Kern und schneide das Fruchtfleisch klein.

Gib die Avocadostücke zur Feta-Joghurt-Mischung. Presse die Knoblauchzehen und gib sie mit in die Schüssel. Verrühre alles erneut.

Wasche die Basilikumblätter, schüttle oder tupfe sie trocken und zupfe sie ab. Schneide sie klein.

Hebe die klein geschnittenen Kräuter unter den Dip. Würze mit Pfeffer und dem Zitronensaft.

Mische den Feta-Basilikum-Dip gut durch, bis eine gleichmäßige Konsistenz entsteht.

Lasse den Dip 10 Minuten ziehen, bevor du ihn mit frischen Basilikumblättern garnierst und servierst.

