Würzige Feta-Creme mit pikantem Honig

Du kennst die Feinkostwägen mit ihrem verlockenden Angebot an Antipasti und herrlichen Cremes doch auch. Mit diesem Rezept für eine köstliche Feta-Creme mit pikantem Honig zauberst du dir einen Dip, der garantiert genauso gut schmeckt wie das bunte Sortiment der Feinkostverkäufer.

Ob zu Brot oder Gemüsesticks: Feta-Creme mit pikantem Honig passt immer perfekt

Diese Creme kannst du für zahlreiche Anlässe zubereiten. Sie ist ein schmackhafter Dip für frisch geschnittene Gemüsesticks und eignet sich auch perfekt zum Eintunken mit knusprigem Brot. Außerdem funktioniert sie problemlos als würziger Aufstrich. Mit ihrer angenehmen Würze ist sie auch ein Highlight auf jeder Grillparty.

Dank Ricotta und Sahne erhält der Feta eine wunderbar cremige Konsistenz. Perfekt ergänzt wird das Gesamtpaket durch den pikanten und leicht würzigen Honig. Eine Harmonie von salzigen, scharfen, süßen und leicht säuerlichen Aromen, die jeden glücklich machen, der sie probieren wird.

Bei Za’atar handelt es sich um eine Gewürzmischung aus dem nordafrikanischen und vorderasiatischen Raum. Zatar ist der arabische Name für Thymian, der die Hauptzutat der Mischung ausmacht. Dazu kommen noch Sumach, geröstete Sesamsamen und Salz, was perfekt zu dieser Feta-Creme mit pikantem Honig passt. Die Mischung hat in der Küche der Levante eine lange Tradition. Dort findet sie ihren Einsatz oft als Topping auf Fladenbrot mit Olivenöl.

Falls du kein Za’atar finden solltest, kannst du auch auf Oregano, Majoran und Kreuzkümmel zurückgreifen. Probiere einfach aus, was für dich am besten zu dem Dip passt und ihn passend abrundet.

Bei Leckerschmecker findest du noch weitere köstliche Dips und Aufstriche, mit denen du ideal für deinen nächsten Picknick-Ausflug vorbereitet bist. Unser Avocado-Feta-Dip ist in weniger als zehn Minuten auf dem Tisch. Wenn es ein wenig süßer sein darf, dann ist ein Dattel-Curry-Dip die richtige Wahl für dich. Und dieser cremige Ricotta-Dip braucht nur vier Zutaten.

Feta-Creme mit pikantem Honig Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Feta

100 g Ricotta

50 g saure Sahne

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

5 EL Honig

2 EL Zitronensaft

2 TL Chiliflocken

1 TL Za'atar

1 TL Sesamsamen Zubereitung Vermenge Feta, Ricotta und die saure Sahne in einer Schüssel. Püriere sie auf hoher Stufe mit einem Pürierstab 🛒 oder in einem Standmixer etwa 2-3 Minuten, bis sie eine cremige Masse ergeben. Schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab, falls nötig. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Erhitze etwas Olivenöl bei niedriger Hitze in einer Pfanne und dünste den Knoblauch, bis er weich, aber nicht braun wird. Nimm die Pfanne vom Herd und rühre Honig, Zitronensaft und die Chiliflocken ein. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab. Gib die Feta-Creme in eine Schale und beträufle sie großzügig mit dem scharfen Honig. Streue das Za’atar und den Sesam darüber.

