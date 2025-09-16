Mit diesen Tacos startet dein Tag richtig gut

Hallo und Guten Morgen! Heute starten wir den Taco-Tuesday bereits zum Frühstück und servieren köstliche Feta-Ei-Tacos. Ein praktisches und schnelles Frühstück, das deinen Morgen direkt aufpeppt. Sie sind die perfekte Kombination aus herzhaftem Genuss, einfacher Zubereitung und cleverer Resteverwertung. Lasst den Taco-Tuesday beginnen!

Herzhafter Start in den Tag mit Feta-Ei-Tacos

Die Zubereitung dauert nur etwa 20 Minuten, was sie ideal für einen hektischen Morgen macht. Während der Tortilla-Fladen in der Pfanne leicht angeröstet wird und schön warm und knusprig wird, kümmern sich schnell gebratene Spiegeleier um den Eiweiß-Kick, der dir Energie für den Tag liefert.

Der würzige Geschmack von Feta sorgt für eine salzige, cremige Note, die hervorragend mit der Frische von Avocado und dem leicht nussigen Aroma von Rucola harmoniert. Mit einer Prise Paprikapulver und Gewürzen wie Salz, Pfeffer und einem Avocado-Gewürz bringst du eine feine Würze ins Spiel, die den Geschmack auf ein neues Level hebt.

Diese Tacos sind unglaublich vielseitig. Du kannst sie mit weiteren Zutaten wie Tomaten, anderem Gemüse, Salsa oder einer scharfen Sauce kombinieren, um sie deinem Geschmack anzupassen. Sie machen nicht nur satt, sondern sind auch eine gesunde Wahl, da sie wertvolle Nährstoffe wie gesunde Fette, Vitamine und Proteine liefern.

Ob du sie gemütlich zu Hause genießt oder einfach in deine Brotdose packst und mitnimmst – Feta-Ei-Tacos sind das perfekte Frühstück für alle, die schnell, lecker und nachhaltig in den Tag starten möchten. Ein wirklich herzhaftes Vergnügen!

Auch wenn wir die Feta-Ei-Tacos zum Frühstück genießen, schmecken sie zu jeder Tageszeit. Stelle dir doch mal eine komplette Lunchbox zusammen, die von der mexikanischen Küche inspiriert ist. Neben den Tacos wandert noch ein mexikanischer Maissalat sowie Hackfleisch-Quesadillas und süße Conchas, ein Hefegebäck, als Nachtisch in die Brotdose. Eine süß-scharfe Mangonada sorgt dann noch für die passende Getränke-Begleitung. Ay Caramba, das wird richtig, richtig lecker und gut!

60 g Rucola

1 Avocado

100 g Feta

2 Weizen-Tortillas z.B. diese hier 🛒

1 EL Butter

4 Eier

Salz und Pfeffer

Paprikapulver

1 EL Avocado-Gewürz z.B. dieses hier 🛒 Zubereitung Wasche den Rucola und lass ihn abtropfen. Halbiere die Avocado vorsichtig, entferne den Kern und schneide sie in Scheiben. Zerbrösel den Feta.

Röste die Weizen-Tortillas ohne Fett in einer Pfanne von beiden Seiten an und nimm sie wieder aus der Pfanne.

Schmilz die Butter in der Pfanne und brate die Eier für etwa 2 Minuten bei mittlerer Hitze. Wenn du magst, wende sie und brate sie von der anderen Seite ebenfalls an. Würze die Eier mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Avocado-Gewürz.

Belege nun eine Hälfte der Tortilla-Fladen mit der Avocado, dem Rucola und den Spiegeleiern.

Verteile den Feta darüber, klappe die Tortillas zusammen und fertig sind deine Feta-Ei-Tacos.

