Feta-Hähnchen: schneller Ofen-Leckerbissen im Handumdrehen

Ofengerichte sind was Feines. Grob gesagt wirfst du alles, wonach dir gerade der Sinn steht, in eine Auflaufform und schiebst sie in den Ofen. Das dauert wenige Minuten. Den Rest der Arbeit erledigt der Ofen für dich. Alles, was du tun musst, ist dich mit einem Feierabendbier oder -tee aufs Sofa zu legen und entspannt die Beine hochzulegen. Unser Feta-Hähnchen passt da genau ins Bild. Es sorgt für einen herrlich relaxten Genussmoment am Ende eines langen Tages.

Feta-Hähnchen: lecker und wandelbar

Unser Feta-Hähnchen schmeckt dank des cremigen Fetakäses und der aromatischen Gewürze absolut fantastisch. Die Zubereitung ist ein Kinderspiel: Du brauchst gerade einmal 15 Minuten, um alles vorzubereiten. Reibe die Hähnchenbrustfilets mit Olivenöl, Zitronensaft und einer Mischung aus Paprikapulver, Rosmarin und Oregano ein.

Anschließend schnippelst du fix ein wenig Gemüse: Halbiere die Kirschtomaten, würfle die Zucchini, hacke Knoblauch und schneide rote Zwiebeln in grobe Stücke. Alles kommt zusammen mit gewürfeltem Feta-Käse in die Auflaufform🛒. Noch ein paar Lorbeerblätter und frische Rosmarinzweige dazu und deine Arbeit ist getan!

Jetzt übernimmt der Ofen. In nur 35 Minuten steht dein duftendes Feta-Hähnchen fertig auf dem Tisch. Außerdem toll am Gericht: Es ist extrem wandelbar. Verwende an Gemüse einfach das, was du gerade da hast. Du kannst die Hähnchenbrustfilets auch mit Hähnchenschenkeln oder sogar Lachs ersetzen. Auch mediterrane Oliven oder getrocknete Tomaten passen super dazu. Statt Feta schmeckt auch Mozzarella, Gorgonzola oder Halloumi wunderbar.

Du siehst, mit unserem Rezept wird’s nicht langweilig! Das Feta-Hähnchen schmeckt in allen Lebenslagen und damit nicht nur zum Feierabend. Auch am Wochenende nach einem langen Spaziergang ist das warme Ofengericht genau das Richtige. Also, abspeichern des Rezepts nicht vergessen, damit du es immer wieder nachkochen kannst.

Ein Hähnchen in Parmesansoße trifft deinen Geschmack sicher auch. Oder wie wäre es mit einem würzigen Honig-Senf-Hähnchen? Und bei Chicken Cacciatore schmort die Hähnchenbrust in einer fruchtigen Tomatensoße.

Feta-Hähnchen Ann-Katrin 4.24 ( 90 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Hähnchenbrustfilets je ca. 150–200 g

3 EL Olivenöl

etwas Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL getrockneter Oregano

1 TL getrockneter Rosmarin

Saft von ½ Zitrone

300 g Kirschtomaten

1 Zucchini

200 g Feta

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 Lorbeerblätter

1 Prise Chiliflocken Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Reibe die Hähnchenbrustfilets mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Oregano, Rosmarin und Zitronensaft ein.

Halbiere die Kirschtomaten, würfle Zucchini und Feta und schneide die rote Zwiebel in grobe Stücke. Hacke den Knoblauch.

Gib die Hähnchenteile in eine große Auflaufform. Verteile drumherum das geschnittene Gemüse, Knoblauch und die Fetawürfel. Träufle das restliche Olivenöl darüber.

Füge die Lorbeerblätter und Chiliflocken hinzu.

Stelle die Form in den vorgeheizten Ofen und backe alles für ca. 35 Minuten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.