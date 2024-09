Feta-Knoblauch-Creme: So leicht machst du den Food-Trend selbst

Diese Feta-Knoblauch-Creme eroberte als Whipped Feta Cream sämtliche Social-Media-Plattformen und war ein viraler Hit. Längst haben sich Instagram, TikTok und Co. zur Trendschmiede entwickelt, Foodies tummeln sich in Reels und Storys, um auf die Suche nach Ideen aus der Küche zu gehen. Wenn das Internet aufgrund eines Rezeptes verrückt spielt, müssen wir es natürlich ausprobieren! Und was sollen wir sagen: Die Feta-Knoblauch-Creme ist ein Leckerbissen, den wir dir auf keinen Fall vorenthalten möchten.

Whipped Feta Cream: So machst du die Feta-Knoblauch-Creme

Was die Feta-Knoblauch-Creme so einzigartig macht? Sie schmeckt wunderbar fluffig und cremig. Das liegt daran, dass sie zusammen mit Frischkäse in einem Standmixer luftig aufgeschlagen wird. Fast ist es, als würde man in eine Wolke beißen, so fluffig ist der Whipped Feta.

Aber auch in Sachen Aroma muss sich die Feta-Knoblauch-Creme nicht verstecken. Dank Knobi wird’s richtig schön würzig. Einen spannenden Gegenpart dazu bildet Zitronenabrieb, den wir ebenfalls unter die Creme rühren. Dadurch schmeckt sie spritzig frisch – ein toller Kontrast zum kräftigen Knoblauch.

Weil das Auge mitisst, empfehlen wir dir, die Feta-Knoblauch-Creme ansprechend anzurichten. Fülle sie in eine hübsche Schale und garniere sie mit gehackten Kräutern wie Schnittlauch oder gehackten Walnüssen. Auch ein paar Zitronenzesten sehen appetitlich darauf aus.

Am besten schmeckt der Aufstrich auf frisch gebackenem Brot. Verstreiche sie auf einer Scheibe Vollkornbrot oder genieße sie mit irischen Sodabrot, das mit Mineralwasser gebacken wird. Du kannst ihn aber auch als Sandwichcreme verwenden und damit belegte Brote wie unser Waffel-Sandwich oder unser gegrilltes Käse-Spinat-Sandwich veredeln.

Möchtest du weitere Aufstriche selber machen, haben wir jede Menge mehr Inspiration für dich. Unser Weiße-Bohnen-Aufstrich ist mal etwas anderes, unser Tomate-Walnuss-Aufstrich ist ebenfalls eine leckere Idee. Für welche Variante entscheidest du dich als Erstes?