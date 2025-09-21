Mit dieser Creme wird jedes Brot zum Highlight

Feinkostwägen auf Supermarktparkplätzen. Du kennst sie sicherlich auch. Die Händler mit ihrem Potpourri an verschiedenen Köstlichkeiten. Von eingelegtem Gemüse über gefüllte Weinblätter mit Reis bis hin zu all den leckeren Dips und Cremes. Bei ihrem Sortiment muss einem doch einfach das Wasser im Mund zusammenlaufen. Zum Glück kannst du dir einen Teil dieses Gefühls mit dieser einfach gemachten Feta-Olivencreme mit Paprika ganz schnell zu Hause nachmachen!

Feta-Olivencreme mit Paprika lässt jedes Brot zum Highlight werden

Für mich war es als Kind immer ein Highlight, wenn wir nach dem Wocheneinkauf noch kurz an einem der Feinkostwagen Halt gemacht haben und uns durch einen Teil des Sortiments probieren konnten, um zu entscheiden, was davon das anstehende Abendbrot verfeinern durfte

Diese Feta-Olivencreme mit Paprika bringt dir genau das. Egal, ob zum Frühstück, Abendbrot, als Dip für Snacks beim Filmabend oder bei der nächsten spätsommerlichen Grillparty verpasst es allem einen köstlich, mediterranen Anstrich. Sie ist ganz schnell gemacht und kommt mit wenig Zutaten aus.

In dieser Creme mixen wir zusammen, was ohnehin schon eine köstliche Versuchung ist. Feta, Frischkäse und Joghurt sorgen für eine leicht salzige, aber vor allem herrlich cremige Grundlage für die restlichen Zutaten. Dazu kommt die Paprika, die den Aufstrich schon allein durch ihre dezente Süße verfeinert. Besonders gut wird es aber durch ihren kurzen Zwischenstopp im Backofen. Die Röstaromen bringen nämlich noch einen ganz eigenen Geschmack hinein.

Oliven sorgen für einen mediterranen Flair, Frühlingszwiebeln und ein Spritzer Zitronensaft bringen genau die richtige Menge an Frische hinein, ohne die anderen Teile zu überlagern. Diese Feta-Olivencreme mit Paprika ist einfach zum Verlieben. Genieße sie auf frisch geröstetem Brot, zum Dippen oder verfeinere ein paar Trauben und Feigen mit ihr. Der Mix aus süß und salzig wird dich begeistern. Lass es dir schmecken!

Feta-Olivencreme mit Paprika Dominique 5 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 gelbe Paprika

3 Frühlingszwiebeln

60 g schwarze Oliven

200 g Feta

150 g Frischkäse natur

50 g Joghurt

1 EL Zitronensaft

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Heize den Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche die Paprika gut ab. Halbiere und entkerne sie. Lege sie auf ein, mit Backpapier belegtes Backblech und röste sie für etwa 10 Minuten im Ofen, bis die Haut dunkle Blasen wirft. Lass sie etwas abkühlen und ziehe die Haut ab.

Wasche währenddessen die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe.

Lass die Oliven abtropfen, entkerne sie, falls nötig und schneide sie dann in grobe Stücke klein.

Zerbrösle den Feta in einer Schüssel. Gib Frischkäse, Joghurt, Zitronensaft und die Paprika dazu. Püriere alles mit einem zu einer cremigen Masse. Tipp: Mit einem Mit einem Stabmixer 🛒 klappt das am besten.

Hebe die kleingeschnittenen Frühlingszwiebeln und Oliven unter. Schmecke die Creme mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer ab.

