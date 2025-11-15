Feta-Röllchen: Diese Knusperstangen sind schnell gemacht

Dieses köstliche Fingerfood ist unglaublich unkompliziert in der Zubereitung. Der fertige Teig aus dem Kühlregal wird fix mit Feta gefüllt, zusammengerollt und frittiert. Das Ergebnis ist knusprig, käsig und unglaublich lecker. Achtung, die Feta-Röllchen haben Suchtpotenzial! Reiche dazu einen leckeren Dip und das Glück ist perfekt.

Feta-Röllchen: dein neuer Lieblingssnack

Zu diesen leckeren Feta-Röllchen wurden wir von einer türkischen Spezialität inspiriert: Sigara Börek! Sigara heißt so viel wie Zigarre, in Anlehnung an die Form der knusprigen Stangen. Diese werden traditionell mit Schafskäse gefüllt – bei uns kommt Feta in die Röllchen. Was ist der Unterschied, fragst du dich? Feta besteht aus Schafsmilch und höchstens 30 Prozent Ziegenmilch, während Schafskäse, logisch, nur aus Schafsmilch besteht.

Feta ist eine bequeme und zugleich ausgesprochen leckere Wahl, die du im Kühlregal genauso schnell findest wie Yufkateig. In deutschen Supermärkten firmieren die hauchdünnen Teigblätter unter dem Namen Strudelteig, doch auch Filoteig kannst du für die Feta-Röllchen verwenden. Und wenn alle Stricke reißen, dann greifst du eben zum altbewährten Blätterteig.

Schneide jedes Teigblatt jeweils in ein Dreieck. Dieses befüllst du mit einer einfachen Mischung aus Feta, Petersilie und Chilipulver und rollst es auf, sodass eine „Zigarre“ entsteht. Diese werden in einer Pfanne mit reichlich Sonnenblumenöl frittiert. Für ein leckeres i-Tüpfelchen bestreust du die fertigen Feta-Röllchen mit Schwarzkümmelsamen. Diese findest du auch auf einem klassischen Fladenbrot und sorgen für einen unvergleichlichen Duft und ein tolles Aroma.

Dieser Knoblauch-Dip passt hervorragend dazu. Sicher werden dir auch Gözleme schmecken, türkische Teigtaschen mit Feta-Füllung. Und Feta im Blätterteigmantel werden dir auch schmecken!