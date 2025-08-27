Feta-Tomaten-Brot: rustikal, herzhaft, lecker

Brot backen ist kompliziert? Aber nicht doch! Um ein richtig gutes Brot zu backen, bedarf es manchmal nicht viel. Dieses Feta-Tomaten-Brot zum Beispiel braucht nur Schafskäse, getrocknete Tomaten und einen fluffigen Hefeteig, mehr nicht. Dafür schmeckt es großartig, egal ob zu Salaten, Suppen oder einfach nur mit Butter bestrichen.

Bringt Abwechslung auf den Tisch: Feta-Tomaten-Brot

Wenn dir herkömmliches Brot manchmal einfach nicht spannend genug ist, ist dieses Rezept genau das Richtige für dich. Denn es kombiniert einen wirklich einfachen Hefeteig mit köstlich mediterranen Aromen. Feta und getrocknete Tomaten sorgen für ein würziges Geschmackserlebnis, das dich innerlich in den Urlaubsmodus versetzen kann. Noch besser: Beide Zutaten verleihen dem Teig nicht nur Geschmack, sondern auch eine saftige Konsistenz.

Die Zubereitung von Tomaten-Feta-Brot ist einfach: Beginne damit, einen einfachen Hefeteig aus Mehl, Wasser, Hefe, Olivenöl und einer Prise Salz zusammen zu kneten. Dieser braucht nun eine Weile Ruhe, um fluffig aufgehen zu können. Nachdem er sein Volumen verdoppelt hat, kannst du schon etwas Feta und die getrockneten Tomaten untermischen oder als Füllung einrollen. Kräuter wie Oregano oder Thymian sorgen für zusätzliche Würze.

Im Ofen geht das Brot verführerisch knusprig auf und schnell duftet es in deiner ganzen Wohnung nach Frischgebackenem – meiner Meinung nach einer der besten Gerüche, die es gibt. Das Feta-Tomaten-Brot ist außen knusprig und innen luftig-weich. Der Feta bleibt leicht cremig und verbindet sich mit den würzigen Tomaten zu einer herzhaften Füllung. Apropos Tomaten: Verwende hier am besten halbgetrocknete oder in Öl eingelegte. Diese sind tafelfertig und müssen nicht extra noch eingelegt werden.

Am besten schmeckt das Brot frisch gebacken, aber es hält sich gut eingewickelt mehrere Tage im Kühlschrank. Ist es dir zu trocken, wärme das Feta-Tomaten-Brot einfach kurz im Toaster an. Und wenn du es etwas verfeinern möchtest: Oliven, Walnüsse oder auch etwas Knoblauch im Teig schmecken besonders herrlich.

Backe mehr leckere Brote mit dem gewissen Etwas. Unser Käsebrot ohne Hefe steckt bis oben hin voll mit würzigem Käse. Das mediterrane Olivenbrot bringt Mittelmeer-Feeling mit. Oder darf es etwas Süßes sein? Naschkatzen freuen sich über ein Zimtschnecken-Brot.

Feta-Tomaten-Brot Nele 4.36 ( 77 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 1 Laib Kochutensilien 1 Kastenform, 30 cm Zutaten 1x 2x 3x 500 g Weizenmehl Type 550

1/2 Würfel frische Hefe

1 TL Salz

3 EL Olivenöl

250 ml lauwarmes Wasser

100 g getrocknete Tomaten in Öl, gibt es z.B. online 🛒

200 g Feta vegetarisch

1 TL italienische Kräuter Zubereitung Vermische Mehl, Hefe und Salz in einer Schüssel. Gib Olivenöl und lauwarmes Wasser dazu und verknete alles zu einem geschmeidigen Teig.

Decke ihn mit einem Tuch ab und lass ihn an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Schneide die getrockneten Tomaten in kleine Stücke und zerbrösele den Feta. Knete beides zusammen mit dem Oregano unter den Teig.

Forme einen länglichen Laib und lege ihn in eine mit Backpapier ausgeschlagene Kastenform. Decke ihn ab und lass ihn weitere 30 Minuten gehen.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Backe das Brot für etwa 30–35 Minuten, bis es goldbraun ist und beim Klopfen auf die Unterseite hohl klingt. Lass es vor dem Anschneiden kurz auskühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.