Feta-Trauben-Bruschetta: Frühstück mit mediterranem Flair

Du brauchst: Ciabatta, Trauben, Feta und Honig. Du bekommst: vollkommenen Genuss. Klingt gut? Dachte ich mir! Feta-Trauben-Bruschetta ist diesen Sommer in der Liste meiner Favoriten ganz oben und schmeckt unheimlich lecker. Hast du Appetit bekommen? Na dann, lass uns loslegen!

So einfach ist Feta-Trauben-Bruschetta

Einfache, aber leckere Gerichte haben es uns angetan. Denn was gibt es Schöneres, als mit wenig Aufwand hochwertige und köstliche Leckereien zu zaubern? Feta-Trauben-Bruschetta sind ein Beispiel für genau so ein Gericht. Die knusprigen Ciabatta-Scheiben werden dafür mit Schafskäse, Thymian und Trauben belegt und wandern in den Ofen. Dann fehlt nur noch etwas Honig und schon kann geschlemmt werden!

Moment mal – gebackene Trauben? Schmeckt das überhaupt? Und wie! Denn die saftig-süßen Früchte werden im Ofen noch saftiger und noch süßer. Dadurch, dass bei der Hitze etwas von dem fruchteigenen Saft verdampft, bleibt der Geschmack zurück. Das Ergebnis: Würziger Käse, gepaart mit unfassbar aromatischen Trauben. Der Hauch Thymian oben drauf ist ein kleines Schmankerl, das den Genuss vollkommen macht.

Wie genau spricht man „Bruschetta“ eigentlich aus? So ganz einig sind sich die meisten da nicht. Deshalb eine kleine Italienisch-Stunde. Grundsätzlich gilt im Italienischen: Folgt auf ein C ein I oder E, wird das C wie ein „Tsch“ ausgesprochen. Aufgehoben ist diese Regel, wenn zwischen C und I oder E ein H steht. Dann wird das C zum K. Bruschetta wird daher nicht mit weichem „Sch“, sondern hart, wie „Brusketta“ ausgesprochen.

Feta-Trauben-Bruschetta schmecken zu so ziemlich jeder Tageszeit. Schon zum Frühstück kannst du dir oder deinen Brunch-Gästen damit ein „ohh“ entlocken. Aber auch als leichtes Mittagessen mit einem Salat dazu oder als Vorspeise vor einem romantischen Dinner am Abend eignen sich die überbackenen Brote perfekt.

Nun, da du auch weißt, wie man Bruschetta richtig ausspricht, kannst du in der Welt der italienisch belegten Brote ganz aufgehen. Mache klassische Bruschetta italiana oder wandle das Rezept zu Bruschetta mit Apfel-Chutney ab. Auch ein Frühstücks-Bruschetta mit cremigem Rührei ist köstlich.