Mediterrane Feta-Zitronen-Creme: Feuerwerk für die Geschmacksknospen

Suchst du nach einem Dip oder Aufstrich, der sowohl intensiv würzig und dennoch frisch und leicht schmeckt, dann musst du unbedingt diese Feta-Zitronen-Creme probieren. Sie vereint den leicht salzigen Geschmack des Käses mit der Cremigkeit von Frischkäse und der säuerlichen Note von Zitrone. Für das i-Tüpfelchen sorgt etwas flüssiger Honig. Probiere es aus.

Feta-Zitronen-Creme: cremig und köstlich

Das Gute an Dips: Sie schmecken immer und ihre Zubereitung ist im Handumdrehen erledigt. Kündigen sich spontan Gäste an und du möchtest ihnen etwas anbieten? Mach zwei oder drei verschiedene Dips, stelle etwas geschnittenes Gemüse, Brot oder Cracker dazu und dein Besuch wird begeistert sein. Die Feta-Zitronen-Creme sollte da auf keinen Fall fehlen.

Für diese benötigst du nur wenige Zutaten. Neben Feta, Frischkäse, etwas Joghurt und Zitrone benötigst du noch Olivenöl und Thymian für die mediterrane Note. Dazu kommen Salz und Pfeffer für den Geschmack und Knoblauch für das Aroma sowie etwas flüssigen Honig für die Raffinesse.

Ziehe den Knoblauch ab, presse den Saft der halben Zitrone aus und reibe die Schale ab. Gib dann Feta, Frischkäse, Joghurt, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Zitronensaft und -abrieb sowie den Knoblauch in einen Mixer und püriere die Zutaten cremig. Ist die gewünschte Konsistenz erreicht, fülle den Dip in eine Schale um, bestreue ihn mit dem getrockneten Thymian und träufle den Honig darüber. Magst du die süße Note nicht, nimm stattdessen noch etwas Olivenöl. Du kannst den Dip direkt genießen. Noch intensiver wird sein Aroma aber, wenn du ihn zum Ziehen noch für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellst.

Zum Dip schmecken Rohkostgemüse ebenso wie Brotsticks oder Cracker. Du kannst ihn aber auch zu gegrilltem Fleisch servieren oder ihn als Aufstrich auf dein Brot schmieren.

Noch mehr Dips findest du bei Leckerschmecker. Koste auch mal diesen cremigen Whipped Feta, den Rote-Bete-Feta-Dip oder ein Paprika-Tomaten-Hummus.