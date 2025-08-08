Feta-Zucchini-Päckchen vom Grill: leckeres Rezept für den Grillabend

Im Sommer hält sich die Lust in der warmen Küche zu stehen, stark in Grenzen. Dann zeiht es viele eher ins Freie in den Garten oder auf die Terrasse an den Grill. Statt deftiger Steaks und rustikaler Bratwürstchen landen bei uns dieses Mal vegetarische Leckereien auf dem Rost. Aus Feta, Zucchini und roter Zwiebel schnüren wir kleine Feta-Zucchini-Päckchen, die schnell zubereitet sind und herrlich nach Sommer schmecken.
Einfaches Rezept für Feta-Zucchini-Päckchen vom Grill
Für die Zucchini-Päckchen mit Feta brauchst du nur sechs Zutaten. Besorge dir zunächst eine Zucchini. Vielleicht hast du sogar eine im Garten? Auch brauchst du Feta, getrockneten Thymian, flüssigen Honig und eine rote Zwiebel.
Wasche zuerst die Zucchini, schneide die Enden ab und schneide das Gemüse in feine Streifen. Das geht am besten mit einem Sparschäler. Schneide die Zwiebel noch in Ringe und den Feta in Würfel von etwa 5 x 5 Zentimetern.
Jetzt musst du die Päckchen noch zusammenbauen. Lege dafür zwei Zucchinistreifen nebeneinander, sodass sie sich leicht überlappen und über Kreuz noch einmal zwei Streifen. In die Mitte legst du den Fetawürfel. Streue etwas getrockneten Thymian darüber und lege einige Zwiebelringe darauf. Jetzt wickelst du die Zucchini komplett um den Käse und steckst einen Zahnstocher hinein, damit das Päckchen nicht mehr aufgeht.
Lege die Feta-Zucchini-Päckchen auf den Grill und gare sie von beiden Seiten für jeweils vier bis fünf Minuten. Zum Servieren würzt du noch mit Salz und Pfeffer und träufelst etwas Honig darüber.
Ist der Grill erst einmal angeheizt, dann lohnt es sich natürlich nicht nur Feta-Zucchini-Päckchen darauf zu zubereiten. Probiere auch gleich die gegrillte Avocado und diese leckeren gegrillten Blumenkohlsteaks. Richtig lecker sind auch gefüllte Champignons vom Grill und ein auf dem Grill gebackenes Joghurtbrot.
Zutaten
- 1 Zucchini
- 400 g Feta
- 1 rote Zwiebel
- 1 TL getrockneter Thymian
- Salz und Pfeffer
- 1 TL Honig
Zubereitung
- Wasche die Zucchini, entferne die Enden und schneide sie dann mit einem Sparschäler der Länge nach in Streifen. Salze die Zucchinistreifen etwas.
- Schneide den Feta in ca. 5 x 5 cm große Würfel und die Zwiebel in Ringe.
- Lege nun zwei Zucchinistreifen nebeneinander und darüber über Kreuz noch einmal zwei Streifen nebeneinander. Platziere in die Mitte einen Fetawürfel und streue etwas getrockneten Thymian darüber und lege einige Zwiebelringe darauf. Schlage dann die Zucchini über den Feta, sodass er eingewickelt ist und stecke einen Zahnstocher hinein, damit die Päckchen nicht wieder aufgehen.
- Grille die Zucchini-Päckchen von beiden Seiten etwa 4 bis 5 Minuten, würze sie mit Salz und Pfeffer und träufle zum Servieren etwa Honig über die Feta-Zucchini-Päckchen.