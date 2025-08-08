Feta-Zucchini-Päckchen vom Grill: leckeres Rezept für den Grillabend

Im Sommer hält sich die Lust in der warmen Küche zu stehen, stark in Grenzen. Dann zeiht es viele eher ins Freie in den Garten oder auf die Terrasse an den Grill. Statt deftiger Steaks und rustikaler Bratwürstchen landen bei uns dieses Mal vegetarische Leckereien auf dem Rost. Aus Feta, Zucchini und roter Zwiebel schnüren wir kleine Feta-Zucchini-Päckchen, die schnell zubereitet sind und herrlich nach Sommer schmecken.

Einfaches Rezept für Feta-Zucchini-Päckchen vom Grill

Für die Zucchini-Päckchen mit Feta brauchst du nur sechs Zutaten. Besorge dir zunächst eine Zucchini. Vielleicht hast du sogar eine im Garten? Auch brauchst du Feta, getrockneten Thymian, flüssigen Honig und eine rote Zwiebel.

Wasche zuerst die Zucchini, schneide die Enden ab und schneide das Gemüse in feine Streifen. Das geht am besten mit einem Sparschäler. Schneide die Zwiebel noch in Ringe und den Feta in Würfel von etwa 5 x 5 Zentimetern.

Jetzt musst du die Päckchen noch zusammenbauen. Lege dafür zwei Zucchinistreifen nebeneinander, sodass sie sich leicht überlappen und über Kreuz noch einmal zwei Streifen. In die Mitte legst du den Fetawürfel. Streue etwas getrockneten Thymian darüber und lege einige Zwiebelringe darauf. Jetzt wickelst du die Zucchini komplett um den Käse und steckst einen Zahnstocher hinein, damit das Päckchen nicht mehr aufgeht.

Lege die Feta-Zucchini-Päckchen auf den Grill und gare sie von beiden Seiten für jeweils vier bis fünf Minuten. Zum Servieren würzt du noch mit Salz und Pfeffer und träufelst etwas Honig darüber.

Ist der Grill erst einmal angeheizt, dann lohnt es sich natürlich nicht nur Feta-Zucchini-Päckchen darauf zu zubereiten. Probiere auch gleich die gegrillte Avocado und diese leckeren gegrillten Blumenkohlsteaks. Richtig lecker sind auch gefüllte Champignons vom Grill und ein auf dem Grill gebackenes Joghurtbrot.