Filettopf mit Champignons: Wohlfühlgericht für graue Tage

Das Wochenende ist nicht nur die Zeit, um sich von einer anstrengenden Woche zu erholen, Freunde zu treffen oder Ausflüge zu unternehmen, sondern auch zum Schlemmen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem deftigen Filettopf mit Champignons? Hier ist das Rezept!

Perfekt für gemütliche Tage: Filettopf mit Champignons

Du stehst auf die ehrliche, rustikale Küche? Prima, dann ist dieser Filettopf mit Champignons perfekt für dich. Basis dieses Rezeptes sind in Würfel geschnittene Schweinefilets. Die werden in einer Pfanne mit Öl scharf und goldbraun von allen Seiten angebraten und bringen den deftigen Geschmack mit.

Tipp: Diejenigen, die es noch ein wenig deftiger mögen, können den Filettopf mit Champignons später noch mit angebratenen Speckwürfeln verfeinern.

Die Champignons sorgen in dem Gericht eine waldige Note. Für ein noch herbstlicheres Aroma kannst du die Pilze auch durch Pfifferlinge oder Steinpilze ersetzen. Eine Filetpfanne ist aber erst perfekt mit der Soße. Sie sollte möglichst schön cremig und aromatisch sein, weshalb Sahne bei der Zubereitung natürlich nicht fehlen darf. Ein Schuss Weißwein rundet alles mit einer Portion Säure harmonisch ab.

Die cremige Soße verlangt geradezu nach der perfekten Beilage, die sie gut aufsaugt. Dafür eignet sich gekochter Reis ebenso gut wie frisch zubereitete Spätzle, Bandnudeln oder ein Kartoffelpüree. Auch mit Brot kannst du den letzten Tropfen der köstlichen Pilz-Sahne-Soße auftunken. Dazu schmeckt übrigens ein grüner Salat. Ein Glas Weißwein wie etwa ein Grauburgunder rundet das festliche Menü ab.

Gemütliche Herbstküche mit Pilzen genießt du auch mit einem Pilz-Maronen-Ragout, einem Champignon-Malzbier-Ragout oder einem Pilz-Curry mit Kokosmilch.

Für die passende Atmosphäre beim Essen sorgt diese hübsche Lichterkette aus Tannenzapfen. Die Anleitung für das DIY-Projekt findest du bei unseren Kollegen von Geniale Tricks.

Filettopf mit Champignons Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 600 g Schweinefilet

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL Pflanzenöl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

300 g Champignons

1 EL Tomatenmark

100 ml Weißwein

200 ml Sahne

1 TL Senf online, zum Beispiel hier 🛒

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 Bund Petersilie Zubereitung Schneide das Schweinefilet in etwa 2 cm dicke Medaillons. Würze sie mit Salz und Pfeffer. Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate darin die Filetstücke bei mittlerer bis hoher Hitze rundherum goldbraun an. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab. Hacke beides fein. Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Gib Zwiebel und den Knoblauch in die Pfanne und dünste beides glasig an. Füge die Champignons hinzu und brate sie mit, bis sie goldbraun sind. Rühre das Tomatenmark ein und lösche alles mit Weißwein ab. Lass die Flüssigkeit kurz einkochen, bis sie etwas reduziert ist und gieße dann die Sahne dazu. Rühre Senf und Paprikapulver ein und koche alles, bis die Soße eine cremige Konsistenz bekommt. Lege die Filetstücke zurück in die Pfanne und lass sie in der Soße bei niedriger Hitze weitere 10 Minuten ziehen, bis sie gar sind. Streue zum Schluss die gehackte Petersilie darüber und serviere dazu Reis.

