Finnische Blaubeertarte Mustikkapiirakka: fruchtige Beeren und cremige Füllung

Heute steht etwas ganz Besonderes auf dem Speiseplan: die finnische Blaubeertarte! Oder doch eine Heidelbeertarte? Wie genau die süße Beere mit schöner Farbe genannt wird, hängt von regionalen Gepflogenheiten ab. Einigen wir uns auf den finnischen Namen: Mustikka! Die finnische Blaubeertarte heißt Mustikkapiirakka – ein richtiger Zungenbrecher. Dafür ist die Tarte ein Gaumenschmaus.

Finnische Blaubeertarte Mustikkapiirakka: traditionell unwiderstehlich

Blaubeeren gehören zu Finnland wie die Elche zu Schweden. Das skandinavische Land an der russischen Grenze ist ein Traumziel für Beerenfreunde. Eine finnische Studie des Natural Resources Institute hat gezeigt, dass 57 Prozent der Finnen jedes Jahr Blaubeeren, Preiselbeeren, Moos- oder Moltebeeren in der Natur sammeln. Das hat in Finnland lange Tradition, die das finnische Jedermannsrecht sichert. Es garantiert, dass jeder überall in der Natur Nahrungsmittel sammeln darf.

In dem weiten Land mit einer Bevölkerungsdichte von durchschnittlich zwei Einwohnern pro Quadratkilometern muss sich auch niemand Sorgen machen, dass der eine dem anderen etwas weg sammelt. Schätzungsweise reifen in den wilden Wäldern und Feldern der arktischen Tundra um die 500 Millionen Kilo Beeren jährlich, genug für jede Menge finnische Blaubeertarte. Mustikkapiirakka steht daher regelmäßig auf dem Kaffeetisch. Hier wird mit Blaubeeren nicht gegeizt.

Die finnische Blaubeertarte Mustikkapiirakka besteht aus einem knusprigen Teigboden und einer cremigen Füllung aus Sahne und Frischkäse. Besonders authentisch wird die Tarte mit selbst gesammelten Blaubeeren, aber die gefrorene Variante aus dem Kühlregal tut’s auch. Dann verlängert sich allerdings die Backzeit von 45 Minuten auf eine Stunde.

Die finnische Lachssuppe Lohikeitto ist ein weiteres kulinarisches Highlight aus dem hohen Norden. Die finnische Natur gibt nämlich nicht nur jede Menge Blaubeeren, sondern auch reichlich Lachs her, der nicht nur den Braunbären vorbehalten ist. Aus Blaubeeren kannst du übrigens auch ein traumhaftes Zitronen-Blaubeer-Brot backen. Und die fruchtige Erdbeer-Tarte passt super in die Erdbeer-Saison.