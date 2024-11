Fisch-Auflauf aus dem Ofen: knusprig überbacken und herrlich sahnig

Mit unserem einfachen Rezept gelingt es dir, Fisch ohne großen Aufwand und superlecker in deinen Alltag zu integrieren. Unser Fisch-Auflauf eignet sich dafür hervorragend. Welchen Fisch du genau verwendest, bleibt dir überlassen. Je nach Angebot kannst du ihn frisch aus der Fischtheke auswählen. Unser Rezept kannst du beispielsweise mit Kabeljau, Schellfisch, Seelachs, Dorsch oder Zander zubereiten.

Fisch-Auflauf: unwiderstehlich gut

Fisch ist gesund, das weiß inzwischen jedes Kind. Nicht umsonst rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung dazu, ein bis zwei Portionen à 120 Gramm Fisch pro Woche zu essen. Der gute Ruf ist berechtigt, obwohl seit einigen Jahren immer wieder von einer Schwermetallbelastung die Rede ist. Besonders wild gefangene Fische aus dem Meer können mit zunehmendem Alter einen erhöhten Gehalt an Quecksilber aufweisen. Das gilt insbesondere für Thunfisch und Weißen Heilbutt. Hier finden aber regelmäßige Kontrollen statt, um die EU-Grenzwerte einzuhalten.

Es gibt also keinen Grund, unseren leckeren Fisch-Auflauf nicht zuzubereiten. Den brauchst du auch gar nicht, denn er ist nicht nur gesund, sondern superlecker. Semmelbrösel machen ihn herrlich knusprig, Käse, Butter und Sahne machen unbestreitbar jedes Gericht unwiderstehlich.

Dem Gesundheitswert tun diese Zutaten aber keinen Abbruch. Dafür hat es der Fisch zu sehr in sich: die Omega-3-Fettsäuren sind unabdingbar für eine gesunde Ernährung. Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren kommen im Fisch reichlich vor und sorgen für einen gesunden Stoffwechsel. Sie sind sogar Baustein unserer Nervenzellen. Je höher der Anteil an gesunden Fettsäuren in der Zellmembran und der Hülle der Nervenzelle, desto besser kann sie arbeiten. Deshalb können Omega-3-Fettsäuren Studien zufolge Alzheimer vorbeugen, Entzündungen hemmen und bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen.

Schaue deshalb doch auch bei unserem Rezept für Lachs im Backpapier vorbei. Dank dieser Zubereitungsart wird der Fisch besonders saftig. Gebackener Barsch mit Oliven schmeckt herrlich mediterran. Auch griechischer Fischauflauf Psari Plaki schmeckt nach Sonne, Strand und Meer.