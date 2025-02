Burger mal anders: So machst du Fisch-Burger

Burger müssen nicht immer nur aus Fleisch wie Hähnchen oder Rind bestehen. Dieser Fisch-Burger ist der beste Beweis dafür, wie lecker ein Patty aus Fischfilet schmecken kann – und auch dafür, dass die Zubereitung kein Hexenwerk ist. Dank einer cremigen Soße und knusprigen Burger Buns ist dieses Fast Food eher schon ein Gourmet-Gericht.

Rezept für Fisch-Burger: knusprig und einfach

Fisch-Burger sind lange schon kein Geheimtipp mehr. Schließlich gibt es eine bekannte Burgerkette aus den USA, die neben ihren Rindfleischburgern auch für einen Burger mit Fisch-Patty bekannt ist. Dieser hat seit Jahren eine große Fangemeinde. Da aber Fast-Food-Ketten nicht unbedingt für ihre hohe Qualität bekannt sind, sollten wir ab und an mal darauf setzen, unsere liebsten Burger selbst zu machen. Also fangen wir gleich an.

Ein guter Fisch-Burger steht und fällt mit dem Patty. Setze hierbei auf hochwertigen Fisch aus nachhaltiger Fischerei. Besonders lecker sind Lachs, Kabeljau oder Seelachs. Die Filets werden gewürzt, in Panier- oder knusprigem Pankomehl gewälzt und goldbraun ausgebacken. Das geht entweder in einer tiefen Pfanne oder einer Fritteuse. Wenn du fettarm kochen möchtest, kannst du die Pattys auch in einer Heißluftfritteuse ausbacken. Durch diesen Prozess wird das Äußere knackig und das Innere zart und saftig – perfekt für einen Burger!

Statt der üblichen Mayo-Ketchup-Kombination verwenden wir für unsere Fisch-Burger eine Art fettreduzierte Remoulade. Dafür mischen wir Joghurt mit ein wenig Schmand, Kräutern, Gewürzgurken und roten Zwiebeln. Diese Soße ist einfach genial: Sie bringt Frische und macht den Fisch-Burger dadurch leichter. Doch auch an frischem Gemüse soll es nicht mangeln: Köstlich schmecken Gurkenstreifen, Rucola oder auch ein knackiger Krautsalat, wenn du den ohnehin zur Hand hast.

Fisch-Burger sind wirklich ein absoluter Hit und schmecken selbstgemacht viel besser als vom Fast-Food-Restaurant. Überzeuge dich mit unserem Rezept und bereite sie doch einfach direkt zu. Das werden selbst Fisch-Muffel lieben.

Lust auf mehr frittierte Fisch-Snacks? In den Niederlanden isst man bei dieser Art von Appetit Kibbeling, in Großbritannien Fisch in Bierteig. Probier’s aus!