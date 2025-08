Fischpfanne mit Gemüse: dein liebstes Pfannengericht

Ich war nie ein großer Fischfan. Klar, Fischstäbchen oder ein Backfischbrötchen gab es bei mir schon ab und an, aber an alles andere bin ich nie wirklich rangekommen. Das hat sich vor einigen Jahren geändert und heute kommt Fisch regelmäßig bei mir auf den Teller. Wie beispielsweise diese köstliche Fischpfanne mit Gemüse und Reis.

Einfaches Rezept für Fischpfanne: maximaler Geschmack, minimaler Aufwand

Nicht nur der Geschmack überzeugt mich, die Fischpfanne immer wieder zu kochen, sondern auch ihre Einfachheit und Vielseitigkeit. Die Gemüsesorten kannst du saisonal und an deine Vorliebe anpassen. Aktuell kannst du noch Zucchini mit hineingeben, aber auch Bohnen und Blumenkohl passen sehr gut. Außerdem kannst du anstelle des Reises auch Kartoffeln servieren.

Die Zubereitung nimmt obendrein auch nicht allzu viel Zeit in Anspruch. Das Kochen des Reises und das Schnippeln des Gemüses sind wahrscheinlich das, was am längsten dauert. Ist alles vorbereitet, blanchierst du den Brokkoli kurz und schreckst ihn danach in kaltem Wasser ab. Brate dann Knoblauch und Zwiebel in Öl an und gib das Gemüse und den Fisch hinzu. Lösche dann mit gehackten Tomaten ab und würze die Fischpfanne nach Geschmack. Lass sie dann zehn Minuten köcheln und rühre kurz vor Ende der Garzeit noch Sahne ein. Serviere sie zu gekochtem Reis.

Die Fischpfanne eignet sich perfekt für gemütliche Familienabende, entspannte Zusammenkünfte mit Freunden oder wenn du dich nach einem anstrengenden Arbeitstag nach einer gesunden und einfach zuzubereiten Mahlzeit sehnst.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das Beste daran: Du benötigst nur eine Pfanne und herauskommt ein Gericht, das sowohl optisch beeindruckt als auch geschmacklich verzaubert.

Lust auf mehr Fisch-Genuss? Probiere auch unsere köstliche Zucchini-Lachs-Pfanne für mediterrane Momente oder verwöhne dich mit cremigem Lachs in Zitronen-Sahnesoße. Für alle Ofenfans wartet außerdem unser saftiger Lachs aus dem Ofen mit Brokkoli – gesund, einfach und unwiderstehlich lecker!

Fischpfanne mit Gemüse und Reis Anke 4.34 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Alaska-Seelachsfilets TK

Zitronensaft

Salz

500 g Parboiled Reis

1 Brokkoli

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

1 rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Öl

1 Dose gehackte Tomaten 400 g

Pfeffer

frischer Thymian

250 g Schlagsahne oder pflanzliche Kochsahne Zubereitung Lass den Fisch am besten über Nacht im Kühlschrank auftauen.

Tupfe ihn trocken und schneide ihn in Stücke. Gib diese in eine Schüssel und beträufele sie mit Zitronensaft und salze. Lass sie 20 Minuten ziehen.

Koche den Reis 🛒 nach Packungsanweisung.

Wasche Brokkoli und Paprika und schneide beides klein.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und sie klein.

Blanchiere den Brokkoli 2-3 Minuten in Salzwasser. Schrecke ihn danach in kaltem Wasser ab.

Brate Zwiebel und Knoblauch in Öl an. Gib Gemüse und Fisch dazu und brate sie kurz mit.

Lösche mit den gehackten Tomaten ab und würze alles mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen.

Lass die Fischpfanne 10 Minuten bei geringer Hitze köcheln.

Rühre nach 5 Minuten die Sahne ein.

Serviere die Fischpfanne mit dem Reis.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.