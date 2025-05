Diesen Fischstäbchen-Burger lieben alle

Hätte es diesen Fischstäbchen-Burger schon zu Zeiten der großen Seefahrer gegeben, wäre er als Verpflegung garantiert mit an Bord gekommen, da sind wir uns sicher. Da der Burger und auch Fischstäbchen aber kulinarische Erfindungen jüngeren Datums sind, freuen wir uns darüber und brutzeln gleich ein paar Fischstäbchen als Belag für einen Burger in der Pfanne. Los geht’s!

Fischstäbchen-Burger: schmeckt nicht nur Piraten und Seefahrern

Einen Burger kann man mit allem belegen, wonach einem gerade der Sinn steht. Warum also nicht auch mit Fischstäbchen? Gesagt, getan. Für das Rezept brauchst du weder viele Zutaten noch viel Zeit. Soll es also mal schnell gehen, dann ist ein Fischstäbchen-Burger die beste Wahl.

Brate zunächst in einer Pfanne mit heißem Öl die Fischstäbchen von beiden Seiten goldbraun und knusprig an. In der Zeit kannst du schon mal den Salat waschen und die Tomate in feine Scheiben schneiden. Schneide auch die Brötchen in zwei Hälften und röste die Schnittflächen in einer Pfanne ebenfalls kurz an, bis sie leicht braun sind.

Danach geht es auch schon ans Belegen. Bestreiche die untere Brötchenhälfte mit Remoulade. Hier kannst du entweder eine gekaufte Variante verwenden oder die Remoulade selbst machen.

Lege zuerst erst ein Salatblatt, dann eine Scheibe Käse und danach drei gebratene Fischstäbchen darüber. Nun kommen noch Tomatenscheiben und noch einmal eine Ladung Remoulade darüber. Lege die obere Brötchenhälfte auf den Burger, alles leicht andrücken und reinbeißen!

Der Fischstäbchen-Burger schmeckt hervorragend zusammen mit knusprigen Süßkartoffelpommes, einem leichten Gurkensalat oder einfach einer Handvoll Chips. Für eine besondere Note kannst du die Remoulade durch eine selbstgemachte Limetten-Mayonnaise ersetzen. Probier einfach aus, was dir am besten schmeckt.

Fischstäbchen-Burger Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 EL Öl

6 Fischstäbchen

2 Salatblätter

1 große Tomate

2 Sesambrötchen

4 EL Remoulade

2 Scheiben Käse Gouda, Cheddar oder Scheiblettenkäse Zubereitung Erhitze die Pfanne 🛒 auf mittlerer Stufe und brate die Fischstäbchen in etwas Öl nach Packungsanweisung goldbraun aus.

Wasche in der Zwischenzeit den Salat und tupfe ihn trocken. Schneide die Tomate in dünne Scheiben.

Schneide die Sesambrötchen auf und röste sie in einer heißen Pfanne mit der Schnittfläche nach unten leicht knusprig an.

Bestreiche die unteren Hälften der Brötchen mit einem Löffel Remoulade.

Lege jeweils ein Salatblatt darauf, gefolgt von einer Scheibe Käse und drei Fischstäbchen pro Burger.

Belege die Fischstäbchen mit ein bis zwei Tomatenscheiben, verteile die restliche Remoulade darüber und setze die obere Brötchenhälfte darauf.

Drücke den Burger leicht an und serviere ihn sofort zum Beispiel mit knusprigen Pommes als Beilage.

