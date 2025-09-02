Fast Food auf britisch: So gelingen dir perfekte Fish and Chips

Hunger? Dann schnapp dir ein Stück Fisch, Kartoffeln und bereite dir Fish and Chips zu! Der britische Klassiker kombiniert zarten Fisch mit knackiger Kruste und knusprigen Pommes. Dazu einen Klecks Erbsenpüree und das Gericht ist komplett. Fast Food vom Feinsten – zumindest meiner Meinung nach. Du bist dir nicht sicher? Dann probier’s für dich selbst aus!

Fish and Chips: Klassiker aus Großbritannien

Jedes Land hat ein Nationalgericht, ob offiziell oder inoffiziell. In Deutschland ist das vermutlich Bratwurst mit Sauerkraut, in Frankreich Coq au Vin. Und woran denkst du, wenn du „Großbritannien“ hörst? Vermutlich an Fish and Chips, oder? Zurecht, denn dieses Gericht ist ein echter Klassiker der britischen Küche. Diese wird international oftmals belächelt du für ihren fehlenden Geschmack kritisiert. Und gut, vielleicht ist Fisch mit Pommes nicht unbedingt das aromatischste Essen. Dafür tut es der Seele gut und ist, meiner Meinung nach, eines der besten Fast Foods, die es gibt.

Fish and Chips fand seinen Weg vermutlich durch spanische und portugiesische Juden nach England, die besonders im 19. Jahrhundert einwanderten. Sie bereiteten vor dem Schabbat in Mehl gewälzten und dann in flüssigem Fett ausgebackenen Fisch zu. Dieses Gericht kam gut an: Schon Charles Dickens erwähnte Läden, die frittierten Fisch verkauften, in seinem Werk „Oliver Twist“ von 1838. Zusammen mit Pommes – im britischen Englisch „Chips“ genannt – wurde der Fisch vermutlich erstmals um 1860 herum verkauft. Über die Jahre wurde die Kombination immer mehr zu einem echten britischen Comfort Food, das sich bis heute gehalten hat.

Ich liebe in Bierteig ausgebackenen Fisch. Das Innere wird wunderbar saftig, während die äußere Hülle knackig und herrlich fettig ist. Dazu Pommes, außen knusprig, innen fluffig. Natürlich darf auch ein Klecks Erbsenpüree nicht fehlen. Das erscheint auf den ersten Blick zwar etwas komisch, passt aber durch seine leichte Süße wirklich gut zum Frittiergut. Und wenn du es, wie ich auch, richtig britisch magst, darf ein guter Schuss Malzessig zu deinen Fish and Chips nicht fehlen. Enjoy!

Du möchtest der britischen Küche eine Chance geben? Das kannst du besonders gut mit einem klassischen Shepherd’s Pie oder einer Portion Bangers and Mash. Lust auf was Süßes? Dann darf der Sticky Toffee Pudding nicht fehlen!

Fish and Chips Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für das Erbsenpüree: 200 g Erbsen TK

1 EL Butter

1 TL Zitronensaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack Für die Fish and Chips: 800 g Kartoffeln

4 Fischfilets z. B. Kabeljau oder Seelachs

150 g Mehl plus 2 EL zum Bestäuben

1 TL Backpulver

1 TL Salz

1/2 TL Paprikapulver

1 Prise Pfeffer

200 ml kaltes Bier oder Mineralwasser

Öl zum Frittieren

1 EL Essig Zubereitung Koche für das Erbsenpüree die Erbsen in wenig Wasser für 5 Minuten, gieße sie ab und zerdrücke sie mit einer Gabel. Mische Butter, Zitronensaft, Salz und Pfeffer unter.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in dicke Pommes-Streifen. Lass sie kurz in kaltem Wasser einweichen.

Vermische derweil Mehl, Backpulver, Salz, Paprikapulver und Pfeffer in einer Schüssel. Gieße kaltes Bier oder Mineralwasser dazu und rühre, bis ein glatter Teig entsteht.

Tropfe die Pommes gut ab.

Erhitze Öl in einem Topf oder einer Fritteuse 🛒 auf 140 °C und frittiere die Pommes für 4–5 Minuten, bis sie weich sind, aber noch nicht goldbraun. Nimm sie heraus und lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

Frittiere die vorgegarten Pommes erneut für 3-4 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind. Nimm sie heraus, würze sie mit Salz und gib etwas Essig darüber.

Tupfe die Fischfilets ab, salz und pfeffere sie und ziehe sie erst durch Mehl, dann durch den Bierteig.

Erhöhe die Temperatur des Öls auf 180 °C und frittiere die Fischfilets nacheinander 4-5 Minuten lang, bis sie goldbraun und knusprig sind. Lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

Richte alles auf einem Teller oder einer Schale auf Zeitungspapier (lebensmittelecht) an.

