Fitzgerald Cocktail: zeitloser Klassiker

Im Vergleich zu anderen Cocktails kann der Fitzgerald nicht auf eine lange Geschichte zurückblicken. Erfunden wurde er erst in den 1990er Jahren. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht weniger lecker ist. Trotz seines recht jungen Alters gehört der Cocktail auf Gin-Basis jedoch längst zu den Klassikern und wird in Bars auf der ganzen Welt gemixt. Mit unserem Rezept kannst du den Fitzgerald Cocktail auch zu Hause in einem entspannten Ambiente genießen.

Rezept für Fitzgerald Cocktail

Schlicht und doch elegant mit einem ausgewogenen Verhältnis von süßen und säuerlichen Aromen – so lässt sich der Fitzgerald Cocktail am besten beschreiben. Der Cocktail, der in den 90ern vom Barkeeper Dale DeGroff im New Yorker Rainbow Room entwickelt wurde, hieß zunächst noch „Gin Thing“ und wurde erst später in Fitzgerald umbenannt. Namenspate war der amerikanische Autor F. Scott Fitzgerald, der selbst gerne Gin-Cocktails trank.

Der Fitzgerald ist schnell gemixt und besteht gerade einmal aus vier Zutaten plus Eiswürfel. Neben Gin benötigst du noch frischen Zitronensaft, Zuckersirup sowie Spritzer Angostura-Bitters. Fülle diese in einen Shaker zusammen mit Eiswürfeln und schüttle alles für mindestens 15 Sekunden gut durch. Gib Eiswürfel in ein Glas und gieße den Cocktail aus dem Shaker hinein. Wenn du magst, kannst du den Drink noch mit einer Zitronenscheibe dekorieren. Das war es auch schon.

Vorbild für den Fitzgerald ist ein klassischer Gin Sour, der aus Gin, Zitronensaft und Zuckersirup zubereitet wird. Bei unserer Variante kommt allerdings ein Angostura-Bitters hinzu, der dem Drink eine bitter-süße hinzufügt und perfekt zu Gin passt.

Möchtest du mit weiteren zeitlosen Cocktail-Klassikern anstoßen? Dann haben wir von Leckerschmecker ein paar Vorschläge für dich. Ebenfalls mit säuerlichen Aromen gespickt sind zum Beispiel ein Pisco Sour und ein Whisky Sour. Magst du es herb, ist ein Espresso Martini genau richtig.