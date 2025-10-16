Lust auf Pizza ohne Aufwand? Dieses Rezept ist vom Charcuterie-Board inspiriert

Pizza geht immer, oder? Aber mal ehrlich: Muss es immer komplizierter Hefeteig sein? Mit diesem Rezept machst du es dir leicht und überraschst trotzdem bei jedem Bissen. Der Clou: Unser Rezept für diese Fladenbrot-Pizza holt sich außerdem Inspiration vom Charcuterie-Board. Schnell, einfach und ein echter Hingucker – ob für Gäste oder für dich ganz allein.

Rezept für Fladenbrot-Pizza mit Schinken, Apfel und Burrata

Bevor wir uns an die Zubereitung dieses Leckerbissens machen, gibt’s einen kleinen Wissens-Snack auf die Hand. Wir alle kennen und lieben Charcuterie-Boards. Es gibt sie in unzähligen Varianten und sie enttäuschen geschmacklich nie. Darum haben wir uns für unsere Fladenbrot-Pizza davon inspirieren lassen.

Das Wort stammt vom französischen Begriff „charcutier„, was übersetzt in etwa „Fleischer“ oder „Metzger“ bedeutet. Kurz gesagt: Es geht um die Kunst der Wurstwaren. Ein Charcuterie-Board ist eigentlich nichts anderes als eine hübsch angerichtete Platte voller Köstlichkeiten – mit einer guten Auswahl an Fleisch- und Käsewaren als Hauptakteure.

In Frankreich galten Charcuterie-Platten lange als Vorspeise, die die Zeit bis zum Hauptgang stilvoll überbrücken sollten. Heute sind sie viel mehr: ein echter geselliger Ess-Genuss für sich. Du setzt dich mit ein paar Freunden zusammen, schnappst dir ein Glas Wein, zupfst ein bisschen Prosciutto, schnappst dir einen knackigen Birnenschnitz, tunkst etwas Baguette in weichen Brie – und fühlst dich wie im Urlaub auf einem französischen Bauernhof.

Die Grundregel beim Zusammenstellen eines Charcuterie-Boards lautet: eine gute Mischung aus herzhaft, süß, cremig, knusprig und frisch. Aber das Ganze sollte natürlich auch optisch ein Hingucker sein. Deswegen haben wir uns für Schinken, Apfel und Burrata als Hauptdarsteller entschiedenen. Rucola, Kirschtomaten sowie gehackte Walnüsse und Balsamico-Creme runden das Ganze ab.

Beim Belag bist du jedoch vollkommen frei und kannst auch anderes ausprobieren. Wie wäre es mit einer Kombination aus zerbröseltem Ziegenkäse, halbierten Trauben, Pistazien und etwas Rosmarin? Prosciutto mit frischen Feigen, Blauschimmelkäse und Balsamico-Creme schmeckt genauso lecker. Viel Spaß beim Nachmachen!

Fladenbrot-Pizza Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 großes Fladenbrot ca. 500 g

4-5 EL Olivenöl

100 g Kirschtomaten

1 Apfel

30 g Walnüsse

2 Handvoll Rucola

8 Scheiben Prosciutto oder anderer roher Schinken nach Wahl

2 Kugeln Burrata

2 EL Balsamico-Creme

Fleur de Sel nach Geschmack; gibt's online, z.B. hier 🛒

Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack

Etwas frisches Basilikum zum Garnieren Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C vor. Lege das Fladenbrot auf ein mit einer Backmatte ausgelegtes Backblech und röste es im Ofen für 5-7 Minuten, bis es leicht goldbraun und knusprig ist. Hole das Fladenbrot aus dem Ofen und lasse es kurz abkühlen. Wasche und halbiere derweil die Cherrytomaten. Wasche den Apfel, entferne das Kerngehäuse und schneide ihn in dünne Scheiben oder kleine Würfel. Hacke die Walnüsse grob. Beträufle das Fladenbrot gleichmäßig mit 4-5 EL Olivenöl. Verteile den Rucola großzügig auf dem Fladenbrot. Belege das Ganze gleichmäßig mit dem Schinken, den Tomaten und dem Apfel. Zupfe die Burrata in kleinere Stücke und setze sie auf der Pizza verteilt als cremige Highlights. Streue die Walnüsse über die Pizza. Beträufle alles mit den 2 EL Balsamico-Creme. Würze nach Geschmack mit Fleur de Sel und frisch gemahlenem Pfeffer. Garniere mit ein paar frischen Basilikumblättern. Schneide die Fladenbrot-Pizza in Stücke und serviere sie frisch. Notizen Das Essen backt im Ofen fertig. Muss nur noch der Tisch gedeckt und dekoriert werden. Bei unseren Freunden von Geniale Tricks findest du Ideen für deine Tisch-Deko

