Nicht nur lecker zum Oktoberfest: Flammkuchen-Brezeln

Hast du schon mal Flammkuchen-Brezeln probiert? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Die köstlichen Gebäcke aus Hefeteig vereinen die Herzhaftigkeit eines Flammkuchens mit der verführerischen Form einer Brezel. Sie sind unglaublich lecker und so einfach zuzubereiten.

Einzigartig lecker: Flammkuchen-Brezel

Flammkuchen-Brezeln – der Name allein weckt Neugierde und Appetit. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Diese Köstlichkeit birgt auch eine tiefe Verbindung zur Geschichte der europäischen Bäckereiskunst. Brezeln sind ein Symbol für Tradition und Handwerkskunst, während der Flammkuchen aus den malerischen Dörfern des Elsass stammt und die Seele der französischen Küche verkörpert. Die Kombination dieser beiden kulinarischen Schätze in den Flammkuchen-Brezeln erzählt eine Geschichte von Zusammenkunft und Vielfalt, die in jedem Bissen geschmeckt werden kann.

Denke an knusprige Laugenbrezeln, deren Löcher mit cremigem Schmand gefüllt und mit Speck, Lauch und geriebenem Käse bestreut werden. Anschließend werden sie im Ofen gebacken. Der Geruch, der sich dabei in deiner Küche ausbreitet, wird dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

Du kannst die Flammkuchen-Brezeln natürlich auch in vegetarischer Form ohne Speckwürfel zubereiten oder verwendest komplett vegane Produkte.

Also, warte nicht länger. Bereite diese wunderbare Kreation selbst zu und feiere mit ihr die Liebe zum Essen.

Flammkuchen-Brezeln Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x 6 tiefgefrorene Brezeln

100 g geriebener Käse

75 g Speckwürfel

75 g Schmand

1,5 Stangen Lauchzwiebeln

1 Ei

Salz und Pfeffer Zubereitung Heize deinen Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und belege ein Backblech mit Backpapier. Lege deine Brezeln darauf, damit sie etwas antauen können. 10 Minuten sollten reichen.

Kümmere dich währenddessen um die köstliche Füllung. Wasche die Lauchzwiebeln gründlich und lass sie gut abtropfen. Schneide sie anschließend in feine Ringe.

Gib die klein geschnittenen Lauchzwiebeln zusammen mit den Speckwürfeln in eine Schüssel und füge den Schmand, ein Ei und den geriebenen Käse hinzu. Verrühre alles gut miteinander. Schmecke die Mischung mit Salz und Pfeffer ab.

Fülle nun behutsam die Aussparungen in den Brezeln mit dem Schmand.

Wer es extrakäsig mag, darf ruhig noch mehr Reibekäse obendrauf geben. Falls nicht, streue stattdessen ein bisschen von dem beigelegten Salz auf den Rand der Brezeln.

Die Flammkuchen-Brezeln kommen in den vorgeheizten Backofen und dürfen dort für etwa 12–15 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Notizen Tipp: Anstelle von normalem Backpapier kannst du auch diese wiederverwendbaren Matten 🛒 verwenden.

