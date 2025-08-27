Lass deine Ofenkartoffeln in einem neuen Licht erstrahlen

Ich fühle mich immer wieder ein wenig gesegnet, wenn ich feststelle, dass ich so ziemlich alles gerne esse und ich kaum Dinge habe, die ich nicht mag. Das bringt gleich zwei Vorteile mit sich: Zum einen finde ich garantiert immer etwas, das mich glücklich machen wird und zum anderen sind die Kombinationsmöglichkeiten von Mahlzeiten schier endlos, um etwas Neues zu kreieren. Und diese Flammkuchen-Kartoffeln sind da ohne Frage ein perfektes Beispiel für.

Flammkuchen-Kartoffeln: eine deftige Mahlzeit zu jeder Gelegenheit

Flammkuchen und Kartoffeln sind zwei bekannte und beliebte Klassiker, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, aber ein herrliches Comfort Food abgeben. Kein Wunder, denn je nachdem wie man sie genießt, sind sie für sich genommen bereits Mahlzeiten zum Wohlfühlen.

Vielleicht hast du ja schonmal einen kreativ belegten Flammkuchen mit Kartoffeln gegessen, doch was ist, wenn wir den Spieß umdrehen? Genau das machst du mit diesen Flammkuchen-Kartoffeln und glaube mir: Du wirst dich garantiert schnell in sie verlieben. Sättigende, schmackhafte Ofenkartoffeln treffen auf die frische Würze eines Elsässer Flammkuchens. Eine Harmonie, die ich schon viel früher hätte ausprobieren sollen.

Wusstest du, dass der ursprüngliche Flammkuchen nicht einfach nur ein Genussgericht, sondern mehr oder weniger ein „Werkzeug“ der Elsass-Lothringer war? Sie nutzten ein dünn ausgerolltes Teigstück, um vor dem Brotbacken zu testen, ob der Ofen bereits die richtige Temperatur hatte. Verbrannte er zu schnell, musste der Ofen noch abkühlen, brauchte er zu lange, musste noch mehr Holz hinzugefügt werden, war er genau richtig, so wie du ihn kennst und liebst, wusste der Bäcker, dass er seine Brotlaibe hineingeben konnte.

In der heutigen Version tauschen wir den dünnen, knusprigen Flammkuchenteig durch schmackhafte Erdäpfel aus und belegen sie mit den bekannten Zutaten. Wir fügen außerdem noch ein wenig Frischkäse hinzu, um die Konsistenz der Füllung besonders cremig zu machen. Der Belag trifft jedoch genau ins Herz eines Flammkuchenfans. Also worauf wartest du? Schmeiß den Ofen an und probiere diese köstlichen Flammkuchen-Kartoffeln gleich selbst!

Bei Leckerschmecker findest du noch viele weitere köstliche Flammkuchen-Kreationen. Probiere als Nächstes doch einmal unsere knusprigen Flammkuchentaschen! Ein weiteres köstliches Rezept, das zwei Klassiker miteinander vereint sind, diese Flammkuchen-Brezeln. Und zum Frühstück musst du unbedingt einmal Flammkuchen-Toasties zaubern.

Flammkuchen-Kartoffeln Dominique 4 ( 8 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 8 große Kartoffeln

1 TL Salz

2 Frühlingszwiebeln

1 rote Zwiebel

1 EL Olivenöl

120 g geräucherter Schinken gewürfelt

150 g Crème fraîche

50 g körniger Frischkäse

1 TL getrockneter Thymian

100 g Bergkäse

etwas Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche die Kartoffeln gründlich ab und koche sie mit der Schale in einem großen Topf mit leicht gesalzenem Wasser für etwa 15-20 Minuten, bis sie gar sind. Lass sie anschließend etwas abkühlen.

Halbiere die Kartoffeln der Länge nach und höhle sie mit einem kleinen Löffel oder Messer vorsichtig aus. Lass einen ca. 1 cm dicken Rand stehen und bewahre die Kartoffelmasse auf.

Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Schäle die rote Zwiebel und würfle sie.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne 🛒 . Brate die roten Zwiebeln und den Schinken darin bei mittlerer Hitze für 3-4 Minuten an. Gib die Frühlingszwiebeln für 1 Minute mit dazu.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Rühre in einer Schüssel Crème fraîche, körnigen Frischkäse, Thymian und die Zwiebel-Schinken-Mischung zusammen. Gib etwa die Hälfte des geriebenen Käses dazu und vermenge, optional, alles mit der ausgehöhlten Kartoffelmasse. Schmecke das Ergebnis mit etwas Pfeffer ab.

Verteile die Füllung großzügig auf den Kartoffelhälften und bedecke sie mit dem restlichen geriebenen Käse.

Backe sie im vorgeheizten Ofen etwa 15 Minuten, bis der Käse goldgelb geschmolzen ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.