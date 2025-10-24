Der Star auf jedem Esstisch: süß-herzhafter Flammkuchen mit Apfel und Käse

Klassisch war gestern, heute wird es kreativ! Dieser Flammkuchen mit Apfel und Brie bringt alles mit, was dein Herz begehrt: knusprigen Teig, fruchtige Apfelscheiben, cremigen Brie, eine würzige Zwiebelschicht und die verführerische Süße von Honig. Klingt fast zu lecker, um wahr zu sein? Das dachten wir auch – bis wir das erste Stück probiert haben!

Rezept für Flammkuchen mit Apfel und Brie

Brie – allein schon der Name klingt zart und elegant, oder? Ursprünglich kommt er aus der Region Brie in Frankreich, gar nicht so weit von Paris entfernt. Hier wurde er schon im Mittelalter als der „Käse der Könige“ bezeichnet, und das zurecht!

Traditionell wird Brie aus Kuhmilch hergestellt, und zwar nach einem ziemlich speziellen Verfahren: Der Käsebruch wird behutsam geschichtet, damit die Masse locker bleibt, und danach bekommt der Käse seinen typischen weißen Edelpilz. Nach etwa vier bis acht Wochen Reifezeit ist der Brie bereit zum Schnabulieren, wobei er dann mit seiner cremig-zarten Textur und dem mild-würzigen Aroma punktet.

Darum harmoniert Brie auch perfekt mit der knackigen Süße von Apfel. Die Kombination aus Apfel und Käse ist unter Feinschmeckern eh schon längst ein Klassiker. Vor allem leicht säuerliche Apfelsorten wie Boskop, Braeburn oder Elstar sorgen dafür, dass der Brie schön in Szene gesetzt wird, ohne dass der Flammkuchen zu süß wird. Diese spannende Balance auf dem Teller hat eine gewisse Eleganz und macht den Flammkuchen zur perfekten Mischung aus herzhaft und extravagant.

Wir servieren unseren Flammkuchen mit Apfel und Brie am liebsten mit einem Gläschen Chardonnay oder mit einem halbtrockenen Apfelcider. Als Beilage gibt’s einen einfachen grünen Salat mit einem Dressing aus Zitronensaft und Balsamico. Noch ein paar Walnüsse mit hinein – perfekt!

Wenn du Flammkuchen genauso sehr liebst wie ich, solltest du auch mal einen Flammkuchen mit Räucherlachs oder einen Zucchini-Flammkuchen backen. Und zum Nachtisch gibt’s einen süßen Apfel-Flammkuchen. Leckerschmecker!

Flammkuchen mit Apfel und Brie Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Rolle Flammkuchenteig aus dem Kühlregal

150 g Crème fraîche

Salz und Pfeffer nach Geschmack

etwas Muskatnuss gerieben (optional)

100 g Brie

1 Apfel z.B. Elstar oder Boskop

1 kleine rote Zwiebel

1 Zweig frischer Thymian

2 EL Honig

1 Handvoll Walnüsse zum Garnieren (optional) Zubereitung Heize den Backofen auf 220 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Rolle den Flammkuchenteig auf einem mit einer Backmatte 🛒 ausgelegten Backblech aus. Bestreiche den Teig gleichmäßig mit Crème fraîche, würze mit etwas Salz, Pfeffer und optional Muskatnuss. Schneide den Brie in feine Scheiben und belege den Flammkuchen damit. Schneide den Apfel in dünne Scheiben und verteile sie auf der Crème fraîche. Schäle die rote Zwiebel, schneide sie in feine Ringe und lege sie über die Apfelscheiben. Zupfe die Blättchen vom Thymian und streue sie großzügig darüber. Backe den Flammkuchen für 10–12 Minuten, bis der Rand knusprig ist und der Brie geschmolzen ist. Beträufle den heißen Flammkuchen mit Honig und bestreue ihn optional mit ein paar Walnüssen, bevor du ihn servierst. Notizen Der Flammkuchen ist im Ofen. Zeit, den Tisch zu decken und hübsch zu machen. Bei Geniale Tricks erfährst du, wie du Servietten dekorativ falten kannst.

