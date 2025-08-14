Beerenliebe zum Wegknuspern: Flammkuchen mit Beeren

Kaum etwas verbinde ich so sehr mit Sommer wie saftige, frische Beeren. Egal ob süße Erdbeeren, aromatische Himbeeren oder wilde Blaubeeren, Beeren sind für mich der Inbegriff von sommerlicher Leichtigkeit. Gleichzeitig bin ich ein großer Fan von Flammkuchen. Die Kombi aus dünnem, knusprigen Teig und einem Belag, der nach Lust und Laune variiert werden kann, ist unschlagbar. Da liegt es für mich nahe, meine Lieblinge zu kombinieren. Komm, wir backen einen Flammkuchen mit Beeren!

Fruchtig, knusprig, lecker: Flammkuchen mit Beeren

Der hauchdünne Teig, der ursprünglich aus dem Elsass stammt, ist ein Allrounder in der Küche. Einst wurde er im Holzofen gebacken, um die Temperatur zu testen, bevor das Brot hineingeschoben wurde. Jede Region und Familie hatte ihre eigene Version. Ich belege ihn heute oft mit den Zutaten, die mein Kühl- und Vorratsschrank gerade hergeben. Enttäuscht wurde ich vom Ergebnis noch nie.

Die Idee, Flammkuchen und Beeren zu kombinieren, kam mir eines Tages, als ich Lust auf etwas Süßes und Leichtes zum Dessert hatte. Und passenderweise eine Rolle Flammkuchenteig, Mascarpone und frische Beeren zu Hause hatte. Ich dachte, warum diese Zutaten nicht kombinieren?

Gesagt, getan. Kurzerhand rollte ich den Flammkuchenteig aus, verrührte Mascarpone mit etwas braunem Zucker und strich die Creme auf den Teig. Dann noch ein paar Schokostreusel darauf gestreut und die frischen Beerchen großzügig verteilt. Die Wärme des Ofens brachte die Aromen der Beeren noch intensiver hervor, während der knusprige Teig alles wunderbar ergänzte. Ein unerwartet köstlicher Flammkuchen kam da aus dem Backofen!

Der süße Flammkuchen mit Beeren ist die perfekte Kombination aus süß, fruchtig und knusprig. Er schmeckt wie ein kleines Stück Sommer in knuspriger Teigform. Probier die fruchtige Köstlichkeit diesen Sommer unbedingt aus!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Hast du jetzt Lust bekommen, eine kleine Flammkuchen-Party für deine Freunde auszurichten? Wunderbar, wir bei Leckerschmecker versorgen dich gerne mit weiteren Rezeptideen.

Backe zum Beispiel einen Flammkuchen mit Kohlrabi und Bergkäse. Süß und herzhaft zugleich servierst du mit dem Flammkuchen mit Apfel und Käse. Und für den süßen Zahn gibt es einen Flammkuchen mit Nektarinen und Streuseln. Die Flammkuchen-Bäckerei ist eröffnet!

Flammkuchen mit Beeren keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Zutaten 1 Rolle Flammkuchenteig online z.B. hier 🛒 im 6er-Pack

120 g Mascarpone

30 g brauner Zucker

80 g Schokostreusel

200 g gemischte Beeren

frische Zitronenmelisse Zubereitung Heize zunächst den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und rolle den Flammkuchenteig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech aus.

Verrühre die Mascarpone mit dem braunen Zucker, bis eine glatte Creme entsteht, und streiche diese gleichmäßig auf den Teig.

Verteile anschließend die Schokostreusel gleichmäßig auf der Mascarpone-Schicht und gib die gemischten Beeren ebenfalls darüber.

Schiebe den Flammkuchen für etwa 12–15 Minuten in den vorgeheizten Backofen, bis der Teig schön knusprig ist und die Beeren leicht weich geworden sind.

Lass den Flammkuchen kurz abkühlen und garniere ihn vor dem Servieren mit frisch geschnittener Zitronenmelisse.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.