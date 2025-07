Knusprig-lecker: Flammkuchen mit Nektarinen und Ziegenkäse

Gehörst du zu den Menschen, die am Morgen schon wissen, was sie zum Abend essen möchten? Ich nicht und deshalb stelle ich mir jeden Tag aufs Neue die Frage, was ich kochen möchte. Die Auswahl an leckeren Gerichten ist auch einfach zu groß. Was es heute geben wird, steht jedoch fest: Flammkuchen mit Nektarinen und Ziegenkäse! Hier ist das Rezept.

Schnell zubereitet: Flammkuchen mit Nektarinen und Ziegenkäse

Gerichte mit einer Kombination aus süßen und salzigen Aromen ziehen eine magische Anziehungskraft auf mich aus. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum der Flammkuchen mit Nektarinen und Ziegenkäse zu meinen Lieblingsgerichten gehört. In der Zeit, in der Nektarinen bei uns Saison haben, gibt es das Ofengericht bei mir regelmäßig.

Die Kombination aus süß-saftigen Nektarinen und leicht salzigem Ziegenkäse ist einfach unschlagbar. Kombiniert wird das Ganze außerdem mit dem mediterranen Aroma von Thymian und knusprig-dünnemTeig. Mmh, allein schon bei dem Gedanken bekomme ich Appetit.

Mich begeistert aber nicht nur der Geschmack, sondern auch die einfache Zubereitung des Flammkuchens. Als Basis verwende ich meist einen fertigen Flammkuchenteig aus dem Supermarkt, einfach, weil es schneller geht. Natürlich schmeckt das Gericht auch mit einem selbst gemachten Teig.

Das wichtigste sind aber die Nektarinen. Damit sie beim Backen ihr volles Aroma entfalten können, sollte man beim Kauf auf eine möglichst gute Qualität achten. Die Nektarinen dürfen nicht zu hart sein. Wenn sie sich beim Drucktest leicht eidrücken lassen aber nicht matschig sind und dabei leicht typisch nach Nektarinen duften, sind sie perfekt. Beim Ziegenkäse entscheide ich mich für einen Ziegenfrischkäse.

Es ist immer Flammkuchenzeit, aber jetzt im Sommer mit frischen Früchten schmecken die Spezialität besonders gut. Lass dir auch mal diesen süßen Flammkuchen mit Beeren oder einen Erdbeer-Flammkuchen schmecken. Für herzhaften Genuss ist der Zucchini-Flammkuchen perfekt.

Flammkuchen mit Nektarinen und Ziegenkäse Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Flammkuchenteig aus dem Kühlregal

100 g Ziegenfrischkäse

2 reife Nektarinen

1 EL Olivenöl

3 Zweige frischer Thymian

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL flüssiger Honig Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/ und Unterhitze vor.

Lege ein Backblech 🛒 mit Backpapier aus und rolle den Flammkuchenteig darauf aus.

Verstreiche den Ziegenfrischkäse gleichmäßig auf dem Teig.

Wasche die Nektarinen, entferne den Kern und schneide sie in dünne Spalten. Verteile diese gleichmäßig auf dem Ziegenkäse.

Beträufle den Belag mit dem Olivenöl, würze nach Geschmack mit Salz und Pfeffer und verteile den Thymian obendrauf.

Backe den Flammkuchen für 12–15 Minuten auf der unteren Schiene des Backofens, bis der Teig knusprig und leicht braun ist.

Nimm den Flammkuchen aus dem Ofen und träufle den Honig gleichmäßig darüber. Schneide ihn in Stücke und serviere ihn warm.

