Flammkuchen mal anders: Mit Zucchini wird er zum absoluten Hit

Du liebst die Kombination aus knusprigem Teig, cremigem Belag und frischem Gemüse? Dann wird dir dieser Flammkuchen mit Zucchini vom Grill sofort ans Herz wachsen. Das traditionelle elsässische Gericht bekommt in diesem Rezept eine moderne Wendung. Also, feuere den Grill an und lass uns loslegen!

Flammkuchen mit Zucchini vom Grill: einfaches Rezept für den besten Geschmack

Der Flammkuchen stammt ursprünglich aus dem Elsass, wo er „Tarte flambée“ genannt wird. Er hat eine lange Tradition und wurde früher als Test für die Hitze von Holzbacköfen verwendet. Ein dünnes Stück Teig wurde mit Crème fraîche, Speck und Zwiebeln belegt und in den Ofen geschoben, um die Temperatur zu prüfen, bevor Brot gebacken wurde.

Seinen Namen hat er daher, dass die dünnen Teigfladen bei hoher Hitze regelrecht in Flammen aufgingen. Der Flammkuchen ist heute ein Symbol für bodenständige Küche mit einfachen Zutaten.

Wir wandeln den klassischen Elsässer Flammkuchen heute etwas ab und verpassen ihm mit Zucchini und Radieschen ein leichtes, frisches Upgrade. Noch dazu backen wir ihn auf dem Grill. Crème fraîche, Zwiebeln, Käse und Schinkenwürfel dürfen aber auf keinen Fall fehlen.

Bei hoher Hitze wird der Teig auf dem Grill herrlich knusprig. Der Flammkuchen mit Zucchini verbindet französische Tradition mit moderner Grillkultur und zeigt, wie vielseitig dieses einfache Gericht sein kann.

Bei Leckerschmecker findest du noch viele weitere Flammkuchen-Variationen wie den Flammkuchen mit Nektarinen und Ziegenkäse oder den Flammkuchen mit Apfel und Käse.

Selbstverständlich findest du dort auch das Rezept für den original Elsässer Flammkuchen.

Flammkuchen mit Zucchini vom Grill Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 300 g Weizenmehl Type 405

125 ml Mineralwasser Classic

40 ml Öl

1/2 EL Salz Für den Belag: 1-2 Knoblauchzehen

200 g Crème fraîche

Salz und Pfeffer

2 rote Zwiebeln

1 große Zucchini

100 g Schinkenwürfel

180 g Brie

4 Radieschen

4 Zweige frische Kräuter z.B. Rosmarin Zubereitung Verknete die Zutaten für den Teig miteinander. Teile diesen in 3-4 Stücke und forme sie zu Kugeln. Lass sie für 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Schäle den Knoblauch und presse ihn 🛒 . Gib ihn zur Crème fraîche. Würze sie mit Salz und Pfeffer.

Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Ringe.

Wache die Zucchini und schneide sie in dünne Scheiben.

Rolle die Teigkugeln aus und bestreiche sie dünn mit Crème fraîche.

Verteile die Schinkenwürfel, Zucchinischeiben und Zwiebelringe darauf.

Schneide den Käse in Würfel und verteile ihn oben drüber.

Heize den Grill an und backe die Flammkuchen 10-15 Minuten, je nach Größe.

Wasche die Radieschen und schneide sie in Scheiben.

Garniere die Flammkuchen mit den Radieschen sowie frischen Kräutern nach Wahl.

