Flammkuchen-Schnecken sind das leckerste Fingerfood, das wir kennen

Es lohnt sich immer mal wieder, über den eigenen Tellerrand zu gucken und Klassiker aus anderen Ländern zu entdecken. Und es lohnt sich, diese Klassiker abzuwandeln und neu zu interpretieren. So haben wir es mit unseren Flammkuchen-Schnecken getan, die nicht nur ratzfatz im Ofen sind, sondern mindestens so schnell auch aufgefuttert.

Knusprige Flammkuchen-Schnecken

Unsere Flammkuchen-Schnecken verwandeln einen leckeren Klassiker der französischen Küche in ein raffiniertes Fingerfood. Flammkuchen kennen wir aus dem Elsass und lieben ihn aufgrund seines hauchdünnen, knusprigen Bodens und des simplen, aber unglaublich leckeren Belags.

Dieser besteht traditionell aus Crème fraîche, Zwiebeln und Speck, und alle drei Zutaten nutzen wir auch für unsere Flammkuchen-Schnecken. Aber wir fügen noch etwas geriebenen Käse hinzu, denn was gibt’s Besseres als geschmolzenen Käse? Eben! Er verfeinert das Gebäck mit extra Würze. Aus diesen Zutaten rühren wir eine Füllung an, mit der wir einen gekauften Flammkuchenteig aus dem Kühlregal bestreichen. Wie gewohnt von anderen Schnecken-Snacks rollen wir den Teig anschließend über die lange Seite auf und schneiden ihn in dicke Stücke – unsere Schnecken.

Diese dürfen dann auf einem Backblech, das zuvor mit Backpapier ausgelegt wird, Platz nehmen und ein paar Minuten in den Ofen. Und dann heißt es schnell sein, denn die Flammkuchen-Schnecken sind schneller aufgefuttert, als man gucken kann, so beliebt und lecker sind sie!

Verschönere deinen Esstisch mit hübschen Gestecken! Wie wäre es mit einem Blumen-Kürbis, der in den schönsten Herbstfarben strahlt? Zum DIY geht’s hier lang.

Wir lieben Fingerfood-Ideen wie unsere Flammkuchen-Schnecken. Sie sind ein super Mittagessen für die Arbeit, schmecken abends vor dem Fernseher oder lassen sich toll fürs Partybuffet vorbereiten. Daher möchten wir dir weitere Ideen wie unsere Blätterteig-Spinat-Schnecken oder unsere Pizzaschnecken nicht vorenthalten. Aber das Ganze klappt auch wunderbar in süß, wie Apfel-Zimtschnecken mit knackigen Walnüssen beweisen.