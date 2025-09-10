Flammkuchen-Schupfnudeln mit Sauerkraut: Bayern trifft Elsass

Was entsteht, wenn man Schupfnudeln mit einer der köstlichsten Spezialitäten der elsässischen Küche vereint? Das Ergebnis ist ein unwiderstehliches Gericht: Schupfnudeln im Flammkuchen-Stil! Die Kartoffelnudeln werden von einer köstlichen Mischung aus Frühlingszwiebeln, Speckwürfeln und Crème fraîche begleitet. Würziges Sauerkraut fügt zusätzliche Textur hinzu. Ein Genuss für Liebhaber herzhaft-deftiger Speisen, das schnell zubereitet ist und unglaublich gut schmeckt!

Deftig, würzig, lecker: Flammkuchen-Schupfnudeln

Schupfnudeln sind eine traditionelle Spezialität aus dem süddeutschen Raum, insbesondere aus Bayern und Schwaben. Sie bestehen aus Kartoffelteig, der zu langen, fingerdicken Rollen geformt und dann leicht in der Pfanne angebraten wird. Das Ergebnis sind goldbraune, leicht knusprige Nudeln, die sich wunderbar mit verschiedenen Soßen oder Beilagen kombinieren lassen.

Auch der Flammkuchen, eine Spezialität aus dem Elsass und der Region um Lothringen, lässt sich vielfältig belegen und kombinieren. Der typische Belag besteht aus Crème fraîche, Speck und Zwiebeln – die Inspiration für dieses Rezept.

Falls du jetzt auf die Schupfnudel gekommen bist, hätten wir da noch mehr leckere Rezept-Ideen mit den Fingernudeln für dich. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Schupfnudel-Krautpfanne mit Birne und Speck oder Brokkoli-Schupfnudeln? Eine leckere Alternative kochst du mit Süßkartoffel-Schupfnudeln in Salbeibutter.

Doch zunächst zurück zu unseren Flammkuchen-Schupfnudeln. Durch die Verwendung der Fingernudeln statt Flammkuchen bekommt das Gericht eine rustikale Note, die perfekt mit den herzhaften Zutaten harmoniert. Und die Kombination aus Kartoffeln, Speck, Zwiebeln und Sauerkraut ist sowieso ein Traum.

Komm mit in die Küche, wir kochen ein köstliches deftiges Mittagessen!

Flammkuchen-Schupfnudeln Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Schupfnudeln

Öl z.B. dieses hier 🛒

1 Zwiebel

100 g Speckwürfel

200 g Sauerkraut

3 EL Crème fraîche

2 Frühlingszwiebeln

Salz

Pfeffer Zubereitung Brate die Schupfnudeln mit etwas Öl in einer Pfanne 7 Minuten von allen Seiten kräftig an.

Schäle die Zwiebel und hacke sie klein. Gib die Zwiebelwürfel, Speckwürfel und Sauerkraut mit in die Pfanne. Brate alles für 2 Minuten weiter an, reduziere dann die Hitze und gib Crème fraîche dazu. Vermische alles gut, würze mit Salz und Pfeffer.

Wasche Frühlingszwiebel und schneide sie in dünne Ringe. Richte die Schupfnudeln Flammkuchen-Style auf Tellern an, verteile die Frühlingszwiebel-Ringe oben drauf und genieße deine deftige Pfanne.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.