Flammlachs: So schmeckt er wie auf dem Weihnachtsmarkt

Flammlachs gehört zu den ganz besonderen Spezialitäten auf dem Weihnachtsmarkt. Mit seiner leichten Rauchnote schmeckt der über offenem Feuer gegarte Lachs besonders lecker. Wer nicht warten möchte, bis die Weihnachtsmärkte öffnen, kann den Lachs auch zu Hause zubereiten. Alles was du dafür brauchst, sind die passenden Zutaten, ein spezielles Holzbrett und einen Grill.

Flammlachs zu Hause zubereiten

Ursprünglich stammt der Flammlachs aus Finnland. Dort wird er Loimulohi genannt, traditionell zum Mittsommerfest serviert und über einem offenen Feuer an einem Holzbrett befestigt gegart. Auch bei uns ist der Lachs mittlerweile eine beliebte Spezialität auf vielen Weihnachtsmärkten. Flammlachs kannst du aber auch ganz einfach selber machen, vorausgesetzt, du hast einen Holzkohlegrill.

Für den Lachs benötigst du ebenfalls ein Holzbrett. Auf diesem wird der Fisch gelegt und anschließend gegart. Entsprechende Bretter, etwa aus Lärchenholz, kannst du zum Beispiel im Handel beim Grillzubehör finden. Damit das Holz später nicht verbrennt, ist es wichtig, dass du es vor dem Gebrauch für 24 Stunden in Wasser einlegst. Danach schrubbst du es mit einem Schwamm gründlich ab und spülst es unter kaltem Wasser. Tupfe das Brett ab und befestige danach den Lachs darauf.

Du liebst Flammlachs, hast aber keine Lust auf volle Weihnachtsmärkte? Dann veranstalte in deinem Garten doch deinen eigenen kleinen Markt. Lade Freunde und Familie ein und serviere ihnen neben Flammlachs auch gebrannte Vanillemandeln, einen warmen Glögg und selbst gemachten Schmalzkuchen.

Damit die Wärme des Grills den Lachs gleichmäßig garen kann und er über dem Feuer nicht verbrennt, befestige ihn am besten schräg am Grill. Durch den Rauch, der beim Grillen entsteht, bekommt der Fisch sein unverwechselbares Aroma. Für zusätzliches Raucharoma kannst du außerdem eine Handvoll Holzspäne in die Grillkohle werfen.

Tipp: Hast du keinen Grill zu Hause, aber stattdessen eine Feuerschale im Garten, kannst du den Flammlachs auch über einer offenen Flamme zubereiten. Das erfordert jedoch etwas Erfahrung im Umgang mit dem Zubereiten von Speisen über dem Feuer, damit der Fisch nicht verbrennt. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, steht deinem winterlichen Grillvergnügen nichts mehr im Weg.