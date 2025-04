Frisch und leicht: Avocado-Lachs-Flatbreads zum Frühstück

Flatbreads, oder im Deutschen Fladenbrote, gehören zu den wahrscheinlich ältesten Brotsorten der Welt, wobei jede Kultur ihre eigene Variante hat. Von Tortillas in Mexiko über Naan in Indien bis hin zu Pita im Nahen Osten, sie alle bieten eine beeindruckende Vielseitigkeit beim Kochen. Wir backen uns heute Flatbreads mit Avocado und Lachs, die wir zum Frühstück genießen. Machst du mit?

Flatbreads mit Avocado und Lachs für Genießer

Traditionell bestehen Flatbreads aus einem Teig aus Mehl, Wasser und Salz, der dann zu dünnen Fladen ausgerollt und über offenen Flammen oder in einem Ofen gebacken wird. Die Einfachheit des Grundrezepts ermöglicht viele Variationen, sodass unterschiedliche Kulturen ihre regionalen Zutaten und Kochtechniken einfließen lassen können.

Die einfache Zubereitung der Fladenborte und ihre Fähigkeit, als ideale Grundlage für viele verschiedene Beläge und Füllungen zu dienen, machen sie weltweit so beliebt.

Unsere Avocado-Lachs-Flatbreads werden ohne Hefe zubereitet, was sie besonders schnell in der Herstellung macht – perfekt fürs Frühstück oder als Snack zwischendurch. Der Teig besteht aus nur vier Zutaten: Mehl, Joghurt, Backpulver und Salz. Da er nicht gehen muss, teilen wir ihn danach gleich in mehrere Portionen auf, die wir ausrollen. Anschließend backen wir sie in einer Pfanne 🛒 mit Öl aus und belegen sie mit allem, was uns schmeckt. Bei uns ist das heute ein Meerrettich-Frischkäse sowie Avocado und Lachs. Frischer Rucola rundet den Genuss ab.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Flatbreads mit Avocado und Lachs sind ein leichtes und leckeres Frühstück, das dank der schnellen Zubereitung auch unter der Woche genossen werden kann. Bei den Zutaten kannst du kreativ sein und verwenden, was dir schmeckt oder du noch im Kühlschrank hast. Wir wünschen guten Appetit!

Als Grundlage schmeckt auch dieses Pfannenbrot mit Käse hervorragend. Oder du backst dir Papadam, ein knuspriges, indisches Fladenbrot und belegst es nach Herzenslust. Etwas würziger, aber nicht minder lecker ist Manakish, ein Fladenbrot aus der levantinischen Küche.

Flatbreads mit Avocado und Lachs Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 300 g Weizenmehl Type 405

200 g Joghurt natur

2 EL Backpulver

1 Prise Salz Für den Belag: 1 Zitrone

2 Avocados

200 g Räucherlachs

200 g Frischkäse natur

1 TL Sahnemeerrettich gekauft oder selbstgemacht

Salz und Pfeffer

2 EL Olivenöl

1 Handvoll frischer Rucola Zubereitung Vermengen die Zutaten für den Teig miteinander und teile ihn in 8 gleich große Portionen. Forme Kugeln aus ihnen.

Wasche die Zitrone heiß ab und reibe 1 TL Schale ab. Halbiere sie danach und presse den Saft aus.

Halbiere die Avocados, entkerne sie und löse das Fruchtfleisch heraus. Schneide sie in dünne Streifen.

Schneide auch den Lachs klein.

Verrühre den Frischkäse mit dem Sahnemeerrettich und der Zitronenschale. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Rolle die Teigkugeln zu dünnen Fladen aus und backe sie in einer Pfanne mit dem Öl von beiden Seiten etwa 2 Minuten aus.

Bestreiche die Flatbreads mit dem Meerrettich-Frischkäse und verteile die Avocado und Lachs obendrauf.

Wasche den Rucola und garniere die Flatbreads damit.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.