Von der Party bis zum Festessen: Diese Fleischbällchen passen immer

Manchmal braucht es nicht viel, um echtes Festtags-Feeling zu zaubern. Diese Fleischbällchen sind klein, aber oho: Würziges Hackfleisch, getrocknete Cranberrys, frischer Thymian und Petersilie – und als i-Tüpfelchen ein Hauch Muskatnuss. Das Resultat? Ein Geschmack, der nach Lagerfeuer, Herbstlaub und Thanksgiving schreit. Aber keine Sorge: Du musst keinen Feiertag abwarten, um dir diese Fleischbällchen mit Kräuter und Cranberrys zu gönnen. Los geht’s!

Rezept für Fleischbällchen mit Kräuter und Cranberrys

Klassische Hackbällchen kann jeder. Deswegen habe ich mir heute mal ein Rezept mit einem kleinen Twist überlegt. Mein Pinterest-Feed ist aktuell schon voller Thanksgiving-Rezepte, auch wenn wir das Fest hierzulande nicht feiern. Trotzdem finde ich die Idee schön, auch im grauen und sonst eher tristen und langweiligen November etwas zu haben, auf das man hin fiebern kann. Wobei es sowieso jeden Tag etwas gibt, wofür wir dankbar sein und uns glücklich schätzen können. Wer ein Dankbarkeitstagebuch führt, weiß wovon ich spreche.

Besonders schön finde ich den „Friendsgiving“-Trend, der seit einigen Jahren in der Social Media Bubble rumwabert. Statt mit der Familie wird einfach mit den Freunden gefeiert und geschmaust.

Zwar ist es gerade erst Oktober, dennoch habe ich mir in den Kopf gesetzt, diesen November ein eigenes Friendsgiving-Dinner zu hosten. Oder zumindest eine Zusammenkunft mit lieben Menschen, die grob in diese Richtung geht. Und wenn ich begeistert von etwas bin, dann gibt es kein Halten mehr, was die Planung angeht. Und ich werde mich vermutlich erst dann entspannen können, wenn ich einen groben Plan fürs Essen geschmiedet habe.

Genau hier kommen die Fleischbällchen mit Kräuter und Cranberrys ins Spiel. Sie sind schnell und einfach gemacht, richtig lecker und eignen sich sowohl für einen Hauptgang mit verschiedenen Beilagen als auch als Fingerfood-Option für ein Buffet. In Anlehnung an die Cranberry-Soße, die bei keinem Thanksgiving-Dinner fehlen darf, kommen bei mir ein paar getrocknete Cranberrys mit in die Hackbällchen. Für zusätzlich Aroma und Würze sorgen frische Kräuter wie Thymian und Petersilie, geriebene Muskatnuss sowie Senf. Ich verwende am liebsten Rinderhackfleisch. Oder du verwendest Putenhackfleisch in Anlehnung an den Thanksgiving-Truthahn. Viel Spaß beim Nachmachen!

Als nächstes kochen wir mediterrane Hackbällchen in Tomatensoße. Lecker! Und auch Köttbullar und griechische Hackbällchen mit Feta sind ein wahrer Gaumenschmaus. Jetzt nachmachen!

Fleischbällchen mit Kräutern und Cranberrys Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

50 g getrocknete Cranberrys online erhältlich, z.B. hier 🛒

500 g Hackfleisch Rind oder Pute

1 Ei

50 g Semmelbrösel z.B. diese hier 🛒

2 EL frischer Thymian gehackt

2 EL frische Petersilie gehackt

1/4 TL Muskatnuss gerieben

1 TL Dijon-Senf

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL Olivenöl zum Anbraten Zubereitung Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides gemeinsam mit den Cranberrys fein. Vermische in einer großen Schüssel das Hackfleisch, die Zwiebel, den Knoblauch, die Cranberrys, das Ei, die Semmelbrösel, den Thymian, die Petersilie, Muskatnuss, den Senf sowie Salz und Pfeffer gut miteinander. Forme aus der Masse etwa 12 gleich große Fleischbällchen. Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze und brate die Fleischbällchen rundherum goldbraun an. Das dauert etwa 6–8 Minuten. Serviere die Fleischbällchen warm, zum Beispiel mit Beilagen wie Süßkartoffelbrei oder einem grünen Salat.

