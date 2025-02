Das vermutlich beste Rührei der Welt: Geheimtipp gelüftet

Was Rührei angeht, sind die Meinungen verschieden. Die einen mögen es fast noch flüssig, andere so trocken wie möglich. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es aber noch viele weitere Garstufen, die ebenfalls jeweils ihre Fans haben. Fluffiges Rührei zum Beispiel kommt bei vielen gut an. Wir haben den Geheimtipp für das fluffigste, saftigste Rührei herausgefunden.

So machst du das fluffigste Rührei

Der britische Koch Gordon Ramsay ist neben seinen berühmten Wutausbrüchen tatsächlich auch für seine Gerichte bekannt. Einige stechen dabei besonders hervor, darunter sein Rührei. Dieses besteht zu ungefähr gleichen Teilen aus Ei und Butter und wird über einer Wärmequelle dauerhaft gerührt. Am Ende unterbricht kalte Crème fraîche den Garprozess. Das Ergebnis ist ein Rührei, das cremiger nicht sein könnte. Viele lieben es, ich bin kein Fan. Ich mag Rührei lieber luftig und stückig, möchte es lieber mit der Gabel als mit dem Löffel essen.

Das Problem: Manchmal will Rührei einfach nicht aufgehen. Ich habe also ausprobiert und bin über diverse Tricks und Tipps gestolpert, die das angeblich fluffigste Rührei ergeben sollen. Dabei fand ich viele Tipps, die nichts brachten, aber einer stach heraus – und das war auch noch der einfachste überhaupt. Der Eimasse wird vor dem Aufschlagen Wasser hinzugefügt.

Wasser, fragst du dich jetzt vielleicht, aber das macht das Ei doch flüssiger und verwässert den Geschmack? Nicht direkt. Denn das perfekt fluffige Rührei entsteht, wenn du nur ein wenig Wasser hinzugibst. Einen Esslöffel pro Ei, um genau zu sein. Warum es die Eier fluffig macht, liegt an der Physik: Beim Kochen des Eis verdampft das Wasser und der Wasserdampf steigt nach oben. Gleichzeitig denaturiert, also stockt, die Eimasse und schließt den Wasserdampf ein. Ähnlich wie beim Blätterteig plustert der eingeschlossene Dampf das Ei dann auf. Keine Zauberei, schmeckt aber so!

Hast du einmal das Rezept für perfekt fluffiges Rührei gefunden, kannst du dieses ausarbeiten, wie du willst. Mache ein Chili Cheese Rührei daraus oder versehe es mit Feta und getrockneten Tomaten. Auch ein marokkanisches Rührei ist ein Fest für die Sinne.