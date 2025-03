Franzbrötchen-Creme: Norddeutscher Klassiker als Aufstrich

Das Franzbrötchen gehört zu den Nordlichtern unter den Gebäckstücken. Doch hast du schon mal von der köstlichen Franzbrötchen-Creme gehört? Diese süße Versuchung vereint das Beste des klassischen Franzbrötchens in einer luftigen Creme. Zimt, feine Vanille und eine subtile Karamellnote verschmelzen zu einem Aufstrich, den du einfach nur genießen möchtest.

Franzbrötchen-Creme: dein neuer Lieblingsaufstrich

Das Franzbrötchen hat seine Wurzeln in Hamburg und gehört dort fast genauso zum Stadtbild wie die Speicherstadt und die Elbphilharmonie. Über die Jahre wurden die verschiedensten Thesen dazu aufgestellt, wie der zimtige Leckerbissen entstand.

Die wahrscheinlichste Theorie besagt, dass Franzbrötchen im 19. Jahrhundert von Johann Hinrich Thielemann, einem Bäcker aus Altona, in Anlehnung an die in Skandinavien weit verbreiteten Zimtschnecken erfunden wurden. Beim Backen stand damals aber nicht der Zimt im Vordergrund, sondern eher die blättrige und buttrige Konsistenz. Ob diese These stimmt, lässt sich aber nicht sagen.

Mit unserem Rezept für Franzbrötchen-Creme geben wir dem Klassiker eine neue Form. Die Hauptzutaten sind karamellisierte Kondensmilch 🛒 und Butter. Verfeinert wird sie mit Vanillezucker, braunem Zucker, einer Prise Salz und natürlich Zimt. Wer mag, kann noch etwas Kardamom hinzugeben.

Ob als Aufstrich zum Frühstück oder als süße Belohnung am Abend – die Franzbrötchen-Creme schmeckt einfach immer. Fülle sie in wiederverschließbare Gläser und verschenke sie als Mitbringsel an deine Liebsten.

Für alle Süßmäuler haben wir bei Leckerschmecker noch weitere Aufstrich-Rezepte. Wie wäre es beispielsweise mit einem cremigen Toffifee-Aufstrich oder einer Dattel-Haselnusscreme? Ein echtes Highlight ist auch der Raffaello-Aufstrich. Mmh, wir schlemmen schon mal.

Franzbrötchen-Creme Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 200 g Butter zimmerwarme

2 TL Vanillezucker

1 TL brauner Zucker

3 TL Zimt

1 Prise Salz

1/4 TL Kardamom optional

1 Dose karamellisierte Kondensmilch 400 g Zubereitung Schlage die Butter mit einem Handrührgerät cremig auf und gib Vanillezucker, Zucker, Zimt, Salz und optional Kardamom hinzu. Rühre noch eine Minute weiter.

Zum Schluss gibst du die Kondensmilch hinzu und verrührst die Creme für weitere 2 Minuten.

Schmecke sie ab und gib eventuell noch mehr Zimt oder Zucker hinzu.

Fülle die Franzbrötchen-Creme am besten mit Hilfe eines Spritzbeutels in saubere Gläser Notizen So kannst du karamellisierte Kondensmilch selber machen: Lege eine Dose gezuckerte Kondensmilch in einen ausreichend großen Topf und gieße mit kaltem Wasser auf, sodass noch 5 cm Wasser über der Dose sind. Bringe das Wasser zum Kochen und lass es 2,5 bis 3,5 Stunden köcheln. Je länger, desto dunkler wird die Kondensmilch. Die Dose sollte immer mit Wasser bedeckt sein.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.