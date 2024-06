Apfeltaschen mit Blätterteig und fruchtiger Füllung

Das französische Gebäck ist einfach immer wieder für eine Überraschung gut. Ob es spannende Formen, besonders knusprigen Teig oder unerwartete Füllungen hat – langweilig ist es nie. Ein Gebäck vereint all diese Aspekte miteinander und ist gleichzeitig das einfachste, was man sich vorstellen kann: Französische Apfeltaschen sind der ideale Snack, um sich verfrüht in den Sommerurlaub zu versetzen.

Französische Apfeltaschen: knuspriges Blätterteiggebäck mit fruchtiger Füllung

Es gibt wenige Gebäckstücke, die für mich mehr nach Kindheit schmecken als diese französischen Apfeltaschen. Als ich früher mit meiner Familie in den Urlaub gefahren bin, konnten wir es kaum abwarten, die Grenze nach Frankreich zu überqueren und das aus einem einfachen Grund: Wir steuerten direkt die nächste Bäckerei an und kauften uns französische Apfeltaschen – im Französischen übrigens chaussons aux pommes genannt. Ein paar Euro später saßen wir auf einer Mauer und krümelten uns die Beine voll. Der Geschmack der knusprigen Taschen mit der cremigen Apfelfüllung ist bis heute in mein Gedächtnis eingebrannt und verursacht regelmäßiges Fernweh.

Um diesem ein bisschen Abhilfe zu verschaffen, backen wir heute französische Apfeltaschen selber. Klar, es gibt ein deutsches Pendant, aber die französischen Süßgebäcke sind dann doch etwas anders. So ist ihre Füllung beispielsweise nicht stückig, sondern ein samtig püriertes Apfelmus. Auch ist der Blätterteig nicht gesüßt, sondern nur mit etwas Sirup bestrichen. Eine himmlische Kombination aus süßem Fruchtpüree und knusprigem Blätterteig.

Die französischen Apfeltaschen sind mit gekauftem Blätterteig ganz einfach vorbereitet. Du musst nur ein Apfelmus kochen und damit die Taschen befüllen. In Frankreich gibt es bestimmte Ausstecher, die den Apfeltaschen ihre Form und die gewellten Ränder verleihen, aber keine Sorge: Du kannst sie genauso gut mit einer Schüssel ausstechen. Zusammengeklebt werden die Taschen mit etwas Wasser. Diese schneidest du oben etwas ein, damit sie ihr typisches Streifenmuster bekommen und dann wandern die kleinen Kunstwerke schon in den Ofen. So einfach kann gut sein!

Bei uns auf Leckerschmecker findest du noch mehr französische Gebäck-Klassiker. Wusstest du zum Beispiel, dass es ganz einfach ist, eine Mille-feuille zu machen? Kein Frühstück ist komplett ohne ein paar ofenfrische Croissants. Wenn’s mal wirklich was für den hohlen Zahn sein soll, schmecken ein paar Erdbeer-Windbeutel immer gut!