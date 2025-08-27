Französische Kuchen im Mini-Format: Wir backen leckere Canelés

Es geht doch nichts über süße Leckereien aus Frankreich. Die französische Patisserie ist weltbekannt für ihre raffinierten und kunstvollen Backwaren. Ich freue mich schon auf meinen Sommerurlaub, denn dann geht es für mich in die Nähe von Nantes und ich kann mich zwei Wochen lang durch die Bäckereien Frankreichs schlemmen. Auf die kleinen Mini-Kuchen Canelés freue ich mich dabei besonders.

Backe mit uns französische Canelés

Die französische Konditorei hat eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Die ersten Bäcker siedelten sich vor allem in den Städten Paris und Versailles an. Unter dem Einfluss des französischen Hofes und der Aristokratie, die immer ausgefallenere und elegantere Süßspeisen verlangte, entwickelte sich die Kunst der Pâtisserie weiter. Heute ist französisches Gebäck ein Symbol für Qualität und Kreativität in der Backkunst.

Die kleinen Canelés kommen aus Bordeaux und verzaubern dich mit ihrem süßen und leicht karamellisierten Geschmack. Ihre Form ist wirklich außergewöhnlich und sieht einfach süß aus.

Es gibt spezielle Förmchen, die du dir vor dem Backen besorgen solltest. Du bekommst sie einzeln oder als eine Art Muffinblech. Du kannst aber auch ofenfeste Porzellan- oder Muffinförmchen verwenden.

Der Teig der französischen Mini-Kuchen besteht aus wenigen Zutaten: Milch, Zucker, Eier, Mehl, Vanille und ein Schuss Rum. Allerdings muss er 24 Stunden ruhen, damit sich die Aromen voll entfalten können. Während dieser Zeit verbindet sich die Vanille mit der Milch und der Rum verleiht dem Gebäck seine besondere Note. Beim Backen bildet sich dann eine karamellisierte Kruste, die die Canelés so besonders macht.

Wenn du deine Canelés aus dem Ofen holst und den ersten Bissen genießt, wirst du verstehen, warum diese französische Spezialität so beliebt ist. Die perfekte Kombination aus knuspriger Hülle und weichem, aromatischem Inneren lässt dich immer wieder zugreifen.

Canelés: französische Mini-Kuchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Kühlzeit 1 day d Gesamtzeit 1 day d 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Stück Kochutensilien online z.B. hier 🛒 Canelé-Formen Zutaten 1x 2x 3x 500 g Milch

50 g Butter

2 Vanilleschoten das Mark

100 g Mehl Type 550

2 Eier

250 g Zucker

2 Eigelb

100 g Rum z.B. Strohrum Zubereitung Koche die Milch mit der Butter und dem Vanillemark in einem Topf auf.

Verrühre das Mehl mit dem Zucker und den Eiern.

Gieße die Vanillemilch, sobald sie kocht, zügig zur Ei-Mischung und verrühre sie. Damit sich keine Klümpchen bilden, kannst du die Masse mit einem Stabmixer mixen.

Rühre zum Schluss den Rum unter den Teig und stelle ihn für 24 Stunden zugedeckt in den Kühlschrank.

Rühre den Teig vor dem Backen noch einmal kurz durch.

Fülle ihn dann in die Förmchen und backe die Canelés für 55 Minuten bei 195 °C Umluft.

Stelle die Mini-Kuchen nach dem Backen für 10 Minuten in den Gefrierschrank, damit sie sich besser aus der Form löse und eine feine Kruste bekommen. Notizen Hast du keine Canelé-Förmchen zur Hand, kannst du auch kleine, ofenfeste Porzellan- oder Muffinförmchen verwenden.

